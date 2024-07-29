Погода в Україні 29 липня — народний синоптик Діденко дала прогноз

Злива в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 30 липня, очікується комфортна температура повітря в межах +22...+29 °C. У центральних північних областях можливі дощі з грозами, на решті території буде тепло і сухо.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 30 липня

В Україні завтра, 30 липня, очікується комфортна температура повітря. Впродовж дня вона коливатиметься в межах +22...+28 °C, у південній частині +26...+29 °C.

Синоптик додала, що дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, частково у центральній частині країни та місцями на Харківщині.

На решті території України переважатиме суха погода.

Також у вівторок очікується сильний вітер зі штормовими поривами 15-20 метрів за секунду.

Загалом впродовж тижня опадів в Україні буде мало. температура повітря коливатиметься в межах +25...+29 °C, на півдні та південному сході +28...+33 °C.

Погода в Києві 30 липня

У Києві 30 липня передбачається сильний північно-західний вітер. Також будуть сильні магнітні бурі.

Часом буватимуть дощі з грозою. Температура повітря — приблизно +24 °C.

Нагадаємо, в Одесі на понеділок, 29 липня, оголосили штормове попередження. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 14 м/с.

Також ми повідомляли про те, що минулого понеділка, 22 липня, у Києві вирувала негода. Через сильну зливу деякі вулиці столиці опинилися під водою.