Погода в Україні 29 липня — народний синоптик Діденко дала прогноз

Народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди завтра — чого чекати
В Україні у вівторок, 30 липня, очікується комфортна температура повітря в межах +22...+29 °C. У центральних північних областях можливі дощі з грозами, на решті території буде тепло і сухо.
Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 30 липня
В Україні завтра, 30 липня, очікується комфортна температура повітря. Впродовж дня вона коливатиметься в межах +22...+28 °C, у південній частині +26...+29 °C.
Синоптик додала, що дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, частково у центральній частині країни та місцями на Харківщині.
На решті території України переважатиме суха погода.
Також у вівторок очікується сильний вітер зі штормовими поривами 15-20 метрів за секунду.
Загалом впродовж тижня опадів в Україні буде мало. температура повітря коливатиметься в межах +25...+29 °C, на півдні та південному сході +28...+33 °C.
Погода в Києві 30 липня
У Києві 30 липня передбачається сильний північно-західний вітер. Також будуть сильні магнітні бурі.
Часом буватимуть дощі з грозою. Температура повітря — приблизно +24 °C.
Нагадаємо, в Одесі на понеділок, 29 липня, оголосили штормове попередження. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 14 м/с.
Також ми повідомляли про те, що минулого понеділка, 22 липня, у Києві вирувала негода. Через сильну зливу деякі вулиці столиці опинилися під водою.
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