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Народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды завтра — чего ждать

29 июля 2024 15:08
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 29 июля — народный синоптик Диденко дала прогноз
Ливень в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине во вторник, 30 июля, ожидается комфортная температура воздуха — около +22...+29 °C. В центральных северных областях возможны дожди с грозами, на остальной территории будет тепло и сухо.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 30 июля

В Украине 30 июля ожидается комфортная температура воздуха. В течение дня она будет колебаться в пределах +22...+28 °C, в южной части +26...+29 °C.

Синоптик добавила, что дожди, иногда с грозами, пройдут в северных областях, частично в центральной части страны и местами на Харьковщине.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Также во вторник ожидается сильный ветер со штормовым порывом 15-20 метров в секунду.

В целом, в течение недели осадков в Украине будет мало, температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 °C, на юге и юго-востоке — +28...+33 °C.

Погода в Киеве 30 июля

В Киеве 30 июля ожидается сильный северо-западный ветер. Также будут сильные магнитные бури.

Временами будут дожди с грозой. Температура воздуха — около +24 °C.

Напомним, в Одессе на понедельник, 29 июля, объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 14 м/с.

Также мы сообщали о том, что в прошлый понедельник, 22 июля, в Киеве бушевала непогода. Из-за сильного ливня некоторые улицы столицы оказались под водой.

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