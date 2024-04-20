Загроза урагану, погода в Україні 21 квітня

Люди йдуть з парасольками під сильною зливою. Фото: independent.co.uk

У неділю, 21 квітня, на українців очікує черговий циклон. Внаслідок цього будуть дощі, подекуди ураган. Окрім того, варто остерігатися сильного вітру. Втім, погода буде достатньо теплою, температура повітрян коливатиметься від +19...+24 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у суботу, 20 квітня.

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Погода в Україні 21 квітня

Діденко додала, що сильних опадів вдасться уникнути мешканцям східних областей.

Крім того, вона додала, що 21 квітня буде дуже тепло +19...+24 °C. У південній частині очікується +13...+18 °C.

Холодна погода очікується на півночі та заході, на Вінниччині та Черкащині. Передбачається +8...+12 °C.

На решті території України протягом дня +10... +16 °C.

Погода у Києві, 21 квітня

У Києві в неділю очікуються дощі, сильний вітер, холодна погода та температура повітря близько +8 °C.

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні у суботу, 20 квітня, почне покращуватися. Вночі очікуються заморозки, але вдень стовпчики термометрів сягнуть позначок +12...+18 °C.

Нагадаємо, штормове попередження оголосили в Одесі на суботу, 20 квітня. У місті очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Окрім цього, можливі опади у вигляді дощу. Рівень небезпеки — жовтий.