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Народный синоптик Диденко предупредила об урагане, грозящем украинцам из-за циклона

20 апреля 2024 17:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Угроза урагана, погода в Украине 21 апреля
Люди идут с зонтиками под сильным ливнем. Фото: independent.co.uk
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 21 апреля, украинцев ожидает очередной циклон. В результате будут дожди, иногда ураган. Кроме того, следует остерегаться сильного ветра. Впрочем, погода будет достаточно теплой, температура воздуха будет колебаться от +19...+24 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в субботу, 20 апреля.

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Погода в Украине 21 апреля

Диденко добавила, что сильные осадки удастся избежать жителям восточных областей.

Кроме того, она добавила, что 21 апреля будет очень тепло +19...+24 °C. В южной части ожидается +13...+18 °C.

Холодная погода ожидается на севере и западе, Винницкой и Черкасской. Предполагается +8...+12 °C.

На остальной территории Украины в течение дня +10...+16 °C.

Погода в Киеве, 21 апреля

В Киеве в воскресенье ожидается дождь, сильный ветер, холодная погода и температура воздуха около +8 °C.

Ранее мы сообщали, что погода в Украине в субботу, 20 апреля, начнет улучшаться. Ночью ожидаются заморозки, но днем столбики термометров достигнут меток +12...+18 °C.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в Одессе на субботу, 20 апреля. В городе ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя. Уровень опасности — желтый.

погода
Киев
Украина
Наталка Диденко
синоптик
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