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Народний синоптик Діденко попередила про зміну погоди — до чого готуватися

9 грудня 2023 13:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик Діденко розповіла про погоду на 10 грудня
Чоловік йде по вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Грудень переходить у листопадову погоду. У неділю в Україні буде вогка хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу. Водіїв попереджають про небезпеку через погану видимість.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Рух циклону у бік України. Фото: скриншот

Погода в України 10 грудня

"Після морозу бувають відлиги і це також один із законів зими. У неділю в Україні буде вогка хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь", — пояснила синоптик.

Також Діденко повідомила, що варто остерігатися погіршення видимості до 200-500 метрів!

Температура повітря вдень коливатиметься від -3 °C  до +2 °C.

"На півдні +2...+5 градусів, в Криму та на півдні Одещини до +8 градусів", — говориться у повідомленні.

Погода в Києві 10 грудня

У Києві 10-го грудня очікується хмарна волога погода. Буде дуже слизько. Вночі очікується -2...-4 °C, вдень передбачається близько нуля.

Надалі в Україні переважатиме волога хмарна, але переважно ʼплюсоваʼ погода.

погода
Прогноз погоди на 10 грудня. Фото: скриншот
погода
Прогноз погоди на 10 грудня. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 9 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики вночі прогнозують дощ, однак морозів не варто очікувати. 

Сьогодні в Україні температура повітря коливатиметься в межах -11...-4 °C. Проте вже з 11 грудня наступить відлига.

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