Народный синоптик Диденко рассказала о погоде на 10 декабря

Народный синоптик Диденко предупредила об изменении погоды — к чему готовиться
Декабрь переходит в ноябрьскую погоду. В воскресенье в Украине будет облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможна налипание мокрого снега. Водителей предупреждают об опасности из-за плохой видимости.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 10 декабря
"После мороза бывают оттепели и это также один из законов зимы. В воскресенье в Украине будет сырая облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможно налипание мокрого снега и гололедицы", — пояснила синоптик.
Также Диденко сообщила, что следует опасаться ухудшения видимости до 200-500 метров!
Температура воздуха будет колебаться от -3 °C до +2 °C.
"На юге +2...+5 градусов, в Крыму и на юге Одесщины до +8 градусов", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве 10 декабря
В Киеве 10 декабря ожидается облачная влажная погода. Будет очень скользко. Ночью ожидается -2...-4 °C, днем ожидается около нуля.
В дальнейшем в Украине будет преобладать облачная, но преимущественно плюсовая погода.
Ранее мы сообщали, что сегодня, 9 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики ночью прогнозируют дождь, однако холодов не стоит ожидать.
Сегодня в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах -11...-4 °C. Однако уже с 11 декабря наступит оттепель.
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