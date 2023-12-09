Народный синоптик Диденко рассказала о погоде на 10 декабря

Человек идет по улице зимой. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Декабрь переходит в ноябрьскую погоду. В воскресенье в Украине будет облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможна налипание мокрого снега. Водителей предупреждают об опасности из-за плохой видимости.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 10 декабря

"После мороза бывают оттепели и это также один из законов зимы. В воскресенье в Украине будет сырая облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможно налипание мокрого снега и гололедицы", — пояснила синоптик.

Также Диденко сообщила, что следует опасаться ухудшения видимости до 200-500 метров!

Температура воздуха будет колебаться от -3 °C до +2 °C.

"На юге +2...+5 градусов, в Крыму и на юге Одесщины до +8 градусов", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве 10 декабря

В Киеве 10 декабря ожидается облачная влажная погода. Будет очень скользко. Ночью ожидается -2...-4 °C, днем ожидается около нуля.

В дальнейшем в Украине будет преобладать облачная, но преимущественно плюсовая погода.

Прогноз погоды на 10 декабря. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 10 декабря. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что сегодня, 9 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики ночью прогнозируют дождь, однако холодов не стоит ожидать.

Сегодня в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах -11...-4 °C. Однако уже с 11 декабря наступит оттепель.