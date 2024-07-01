Прогноз погоди на завтра, 2 липня, від Наталки Діденко

Жінка втамовує спрагу через спеку. Фото: AFP

У вівторок, 2 липня, на більшості території України пануватиме спека. Стовпчики термометра подекуди піднімуться до +37 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Максимальна температура повітря на півдні, сході та у центрі досягатиме пекучих +32...+37 °С. Опадів не очікується.

На півночі синоптики прогнозують до +33 °С.

У західних областях пануватиме атмосферний фронт. Він знизить температуру повітря до комфортних +23...+27 °С. Очікуються дощі, сильні зливи. Можливі шквали і град.

Температурна карта. Фото: скриншот

У Києві 2 липня спека трохи спаде, очікується до +30 °С.

Вдень сухо, надвечір прогнозують короткочасний грозовий дощ.

В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях поміняється на північно-західний, може бути поривчастим.

Мапа атмосферного фронту. Фото: Наталка Діденко / Telegram



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