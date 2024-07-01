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Народний синоптик Діденко попередила, що деякі області України накриє аномальна спека

1 липня 2024 15:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на завтра, 2 липня, від Наталки Діденко
Жінка втамовує спрагу через спеку. Фото: AFP
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 2 липня, на більшості території України пануватиме спека. Стовпчики термометра подекуди піднімуться до +37 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Максимальна температура повітря на півдні, сході та у центрі досягатиме пекучих +32...+37 °С. Опадів не очікується.

На півночі синоптики прогнозують до +33 °С. 

У західних областях пануватиме атмосферний фронт. Він знизить температуру повітря до комфортних +23...+27 °С. Очікуються дощі, сильні зливи. Можливі шквали і град.

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Температурна карта. Фото: скриншот

У Києві 2 липня спека трохи спаде, очікується до +30 °С.

Вдень сухо, надвечір прогнозують короткочасний грозовий дощ.

В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях поміняється на північно-західний, може бути поривчастим.

Спека
Мапа атмосферного фронту. Фото: Наталка Діденко / Telegram


Раніше ми розповідали, як правильно поливати город влітку у спеку, щоб зберегти здоров'я рослин та отримати великий врожай. 

Також ми писали, що у червні в Греції загинули шестеро туристів. Всі вони стали жертвами аномальної спеки

 

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