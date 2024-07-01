Прогноз погоди на завтра, 2 липня, від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко попередила, що деякі області України накриє аномальна спека
У вівторок, 2 липня, на більшості території України пануватиме спека. Стовпчики термометра подекуди піднімуться до +37 °С.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні та Києві 2 липня
Максимальна температура повітря на півдні, сході та у центрі досягатиме пекучих +32...+37 °С. Опадів не очікується.
На півночі синоптики прогнозують до +33 °С.
У західних областях пануватиме атмосферний фронт. Він знизить температуру повітря до комфортних +23...+27 °С. Очікуються дощі, сильні зливи. Можливі шквали і град.
У Києві 2 липня спека трохи спаде, очікується до +30 °С.
Вдень сухо, надвечір прогнозують короткочасний грозовий дощ.
В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях поміняється на північно-західний, може бути поривчастим.
Раніше ми розповідали, як правильно поливати город влітку у спеку, щоб зберегти здоров'я рослин та отримати великий врожай.
Також ми писали, що у червні в Греції загинули шестеро туристів. Всі вони стали жертвами аномальної спеки.
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