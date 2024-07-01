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Народный синоптик Диденко предупредила, что некоторые области Украины накроет аномальная жара

1 июля 2024 15:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на завтра, 2 июля, от Наталки Диденко
Женщина утоляет жажду из-за жары. Фото: AFP
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 2 июля, на большей части территории Украины будет господствовать жара. Столбики термометра иногда поднимутся до +37 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Максимальная температура воздуха на юге, востоке и в центре будет достигать +32...+37 °С. Осадков не ожидается.

На севере синоптики прогнозируют до +33 °С.

В западных областях будет царить атмосферный фронт. Он снизит температуру воздуха до комфортных +23...+27 °С. Ожидаются дожди, сильные ливни. Возможны шквалы и град.

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Температурная карта. Фото: скриншот

В Киеве 2 июля жара немного спадет, ожидается до +30 °С.

Днем сухо, к вечеру прогнозируют кратковременный грозовой дождь.

В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях сменится на северо-западный, может быть порывистым.

Жара
Карта атмосферного фронта. Фото: Наталья Диденко / Telegram


Раньше мы рассказывали, как правильно поливать огород летом в жару, чтобы сохранить здоровье растений и получить большой урожай.

Также мы писали, что в июне в Греции погибли шесть туристов. Все они стали жертвами аномальной жары.

 

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