Прогноз погоды на завтра, 2 июля, от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко предупредила, что некоторые области Украины накроет аномальная жара
Во вторник, 2 июля, на большей части территории Украины будет господствовать жара. Столбики термометра иногда поднимутся до +37 °С.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине и Киеве 2 июля
Максимальная температура воздуха на юге, востоке и в центре будет достигать +32...+37 °С. Осадков не ожидается.
На севере синоптики прогнозируют до +33 °С.
В западных областях будет царить атмосферный фронт. Он снизит температуру воздуха до комфортных +23...+27 °С. Ожидаются дожди, сильные ливни. Возможны шквалы и град.
В Киеве 2 июля жара немного спадет, ожидается до +30 °С.
Днем сухо, к вечеру прогнозируют кратковременный грозовой дождь.
В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях сменится на северо-западный, может быть порывистым.
Раньше мы рассказывали, как правильно поливать огород летом в жару, чтобы сохранить здоровье растений и получить большой урожай.
Также мы писали, что в июне в Греции погибли шесть туристов. Все они стали жертвами аномальной жары.
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