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Народна синоптикиня Діденко попередила українців про складні погодні умови

26 листопада 2023 15:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні погіршаться погодні умови
Люди під снігопадом у Києві. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Протягом сьогоднішнього дня та завтра у більшості областей України, крім заходу, прогнозують несприятливу погоду. Проте там завтра, 27 листопада, місцями можливий невеликий сніг та поривчастий вітер.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Зміна погодніх умов

За словами Діденко, Україна вже під впливом активного південного циклону. Через це у багатьох областях ліпить сніг, дме дуже сильний вітер, хуртовини, снігові замети та, як наслідок, складна ситуація на дорогах.

Протягом двох днів несприятлива погода вже торкнеться більшості областей України та лише західна частина втримається від синоптичних небезпечних надмірностей. Там може пройти невеликий сніг та поривчастий вітер.

Погода в Україні 27 листопада

Сьогодні увечері-вночі та завтра вранці, 27 листопада, в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20 м/с, місцями 25-27 м/с, хуртовини та снігові замети.

Як зазначає Діденко, від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум сніг змішається із мокрим снігом, льодяний дощ, ожеледь, а все, що східніше, — охопить дощова погода.

Крім того, в цих областях разом із дощем буде штормовий вітер.

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Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в Києві від Діденко

Сьогодні в другій половині дня, ввечері та найближчої ночі у Києві пройде сніг, можливо сильний, буде хуртовина і дуже сильний вітер.

Пориви північно-західного вітру в столиці сягатимуть 15-20 м/с, місцями 25 м/с.

Завтра, 27 листопада, у другій половині дня в Києві відбудеться послаблення та припинення опадів, а послаблення вітру — у вівторок, 28 листопада.

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Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що внаслідок погіршення погодних умов свою цілодобову роботу розпочав Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Таке рішення ухвалили для того, аби швидко реагувати на ситуацію та не допускати проблем на дорогах.

Крім того, ми писали, що 26 листопада в Одесі та області очікується погіршення погодних умов: хуртовина, ожеледиця та значний сніг. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. 

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