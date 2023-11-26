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Народный синоптик Диденко предупредила украинцев о сложных погодных условиях

26 ноября 2023 15:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине ухудшатся погодные условия
Люди под снегопадом в Киеве. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В течение сегодняшнего дня и завтра в большинстве областей Украины, кроме запада, прогнозируют неблагоприятную погоду. Однако там завтра, 27 ноября, местами возможен небольшой снег и порывистый ветер.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Изменение погодных условий

По словам Диденко, Украина находится под влиянием активного южного циклона. Поэтому во многих областях лепит снег, дует очень сильный ветер, метели, снежные заносы и, как следствие, сложная ситуация на дорогах.

В течение двух дней неблагоприятная погода коснется большинства областей Украины и только западная часть воздержится от синоптических опасных излишеств. Там может пройти небольшой снег и порывистый ветер.

Погода в Украине 27 ноября

Сегодня вечером-ночью и завтра утром, 27 ноября, в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, метели и снежные заносы.

Как отмечает Диденко, от Одессы, Херсона, Кропивницкого, Полтавы до Сум снег смешается с мокрым снегом, ледяной дождь, гололед, а все, что восточнее, охватит дождливая погода.

Кроме того, в этих областях вместе с дождем будет штормовой ветер.

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Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве от Диденко

Сегодня во второй половине дня, вечером и в ближайшую ночь в Киеве пройдет снег, возможно сильный, будет метель и очень сильный ветер.

Порывы северо-западного ветра в столице будут достигать 15-20 м/с, местами 25 м/с.

Завтра, 27 ноября, во второй половине дня в Киеве состоится ослабление и прекращение осадков, а ослабление ветра — во вторник, 28 ноября.

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Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.

Кроме того, мы писали, что 26 ноября в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий: вьюга, гололедица и сильный снег. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

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