Погода в Україні завтра, 14 січня — прогноз Наталії Діденко

Чоловіки на вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 14 січня, буде переважати волога погода зі снігом та мокрим снігом. Також в цей день очікується потепління.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, завтра, 14 січня, температура повітря становитиме -3...+3 °С.

"Нестійка мінлива погода впливатиме на самопочуття — мігрені, некомфорт для гіпер- та гіпотоніків, хмарність впливатиме на настрій та працездатність, хочеться сонця та вітаміну Д", — застерегла Діденко.

Карта погоди. Фото: Наталка Діденко

В Укргідрометцентрі додають, що завтра, 14 січня, температура повітря очікується така:

вночі — -9...-7 °С;

вдень — -2...0 °С.

Погода в Україні 15 та 16 січня

Синоптик додала, що в ці дні буде переважати тепла погода з рвучким вітром.

За інформацією Укргідрометцентру, середня температура повітря в Україні 15 січня становитиме:

вночі — -6...-4 °С;

вдень — -2...0 °С.

16 січня температура повітря складатиме:

вночі — -6...-4 °С;

вдень — -6...-4 °С;

Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, завтра, 14 січня, в Одесі та області очікується сильний вітер. Пориви сягатимуть до 17 метрів на секунду. В регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.