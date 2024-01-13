Погода в Украине завтра, 14 января — прогноз Натальи Диденко

Народный синоптик Диденко рассказала, ждать ли завтра украинцам потерпения
В Украине завтра, 14 января, будет преобладать влажная погода со снегом и мокрым снегом. Также в этот день ожидается потепление.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 14 января
По ее словам, завтра, 14 января, температура воздуха будет составлять -3...+3°С.
"Неустойчивая переменная погода будет влиять на самочувствие — мигрени, некомфорт для гипер- и гипотоников, облачность будет влиять на настроение и работоспособность, хочется солнца и витамина Д", — предупредила Диденко.
В Укргидрометцентре добавляют, что завтра, 14 января, температура воздуха ожидается.
- ночью — -9...-7°С;
- днем — -2...0 °С.
Погода в Украине 15 и 16 января
Синоптик добавила, что в эти дни будет преобладать теплая погода с порывистым ветром.
По информации Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине 15 января составит:
- ночью — -6...-4 °С;
- днем — -2...0 °С.
16 января температура воздуха будет составлять:
- ночью — -6...-4 °С;
- днем — -6...-4 °С;
Напомним, завтра, 14 января, в Одессе и области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
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