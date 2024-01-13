Погода в Украине завтра, 14 января — прогноз Натальи Диденко

Мужчины на улице зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 14 января, будет преобладать влажная погода со снегом и мокрым снегом. Также в этот день ожидается потепление.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 14 января

По ее словам, завтра, 14 января, температура воздуха будет составлять -3...+3°С.

"Неустойчивая переменная погода будет влиять на самочувствие — мигрени, некомфорт для гипер- и гипотоников, облачность будет влиять на настроение и работоспособность, хочется солнца и витамина Д", — предупредила Диденко.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

В Укргидрометцентре добавляют, что завтра, 14 января, температура воздуха ожидается.

ночью — -9...-7°С;

днем — -2...0 °С.

Погода в Украине 15 и 16 января

Синоптик добавила, что в эти дни будет преобладать теплая погода с порывистым ветром.

По информации Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине 15 января составит:

ночью — -6...-4 °С;

днем — -2...0 °С.

16 января температура воздуха будет составлять:

ночью — -6...-4 °С;

днем — -6...-4 °С;

Скриншот сообщения из Facebook Наталки Диденко

Напомним, завтра, 14 января, в Одессе и области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности.