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Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати сильних морозів

8 січня 2024 13:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 9 січня — прогноз від Наталки Діденко
Люди на зупинці в сніг. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вже найближчої ночі, 9 січня, в на заході України очікуються сильні морози -18... -22 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть -7... -12 °C.

Про це повідомили народний синоптик Наталка Діденко

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Погода в Україні 9 січня

Діденко шокувала українців своїми прогнозами на завтра. За її словами, найближчої ночі, 9 січня, температура повітря становитиме -10... -18 °C, місцями на півночі та заході до -18... -22 °C. А упродовж дня очікується  -7...-12 °C.

"Зрозуміло, у південній частині буде вище: вночі -6... -11 °C, вдень -2...-6 °C, в Криму вночі -1... -4 °C, а вдень близько нуля", — йдеться у повідомленні. 

Також Діденко розповіла, що завтра Україну накриє антициклон Hannelore, який витіснить з нашої території усі опади. Лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем.

погода в Україні 9 січня
Погода в Україні 9 січня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Погода в Києві 9 січня

Наталка Діденко розповіла, що 9 січня у Києві сяятиме холодне сонце. 

"Вночі передбачається низька температура повітря, антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12-15 °C", — йдеться у повідомленні.

За її прогнозами, упродовж вівторка стовпчики термометрів показуватимуть -10...-12 °C. 

Нагадаємо, станом на ранок 8 січня у Львові та області спостерігається значне ускладнення руху на деяких ділянках. Це відбувається через негоду, зокрема, ожеледицю. 

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