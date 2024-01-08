Погода в Україні 9 січня — прогноз від Наталки Діденко

Люди на зупинці в сніг. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вже найближчої ночі, 9 січня, в на заході України очікуються сильні морози -18... -22 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть -7... -12 °C.

Про це повідомили народний синоптик Наталка Діденко.

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Діденко шокувала українців своїми прогнозами на завтра. За її словами, найближчої ночі, 9 січня, температура повітря становитиме -10... -18 °C, місцями на півночі та заході до -18... -22 °C. А упродовж дня очікується -7...-12 °C.

"Зрозуміло, у південній частині буде вище: вночі -6... -11 °C, вдень -2...-6 °C, в Криму вночі -1... -4 °C, а вдень близько нуля", — йдеться у повідомленні.

Також Діденко розповіла, що завтра Україну накриє антициклон Hannelore, який витіснить з нашої території усі опади. Лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем.

Погода в Україні 9 січня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Погода в Києві 9 січня

Наталка Діденко розповіла, що 9 січня у Києві сяятиме холодне сонце.

"Вночі передбачається низька температура повітря, антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12-15 °C", — йдеться у повідомленні.

За її прогнозами, упродовж вівторка стовпчики термометрів показуватимуть -10...-12 °C.

Нагадаємо, станом на ранок 8 січня у Львові та області спостерігається значне ускладнення руху на деяких ділянках. Це відбувається через негоду, зокрема, ожеледицю.