Погода в Украине 9 января — прогноз от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать сильных морозов
Уже в ближайшую ночь, 9 января, на западе Украины ожидаются сильные морозы -18... -22 °C. Днем столбики термометров покажут -7...-12°C.
Об этом сообщили народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 9 января
Диденко шокировала украинцев своими прогнозами завтра. По ее словам, в ближайшую ночь, 9 января, температура воздуха будет составлять -10... -18 °C, местами на севере и западе до -18... -22 °C. В течение дня ожидается -7...-12 °C.
"Конечно, в южной части будет выше: ночью -6...-11 °C, днем -2...-6 °C, в Крыму ночью -1...-4 °C, а днем около нуля", — говорится в сообщении.
Диденко также рассказала, что завтра Украину накроет антициклон Hannelore, который вытеснит с нашей территории все осадки. Ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем.
Погода в Киеве 9 января
Наталья Диденко рассказала, что 9 января в Киеве будет сиять холодное солнце.
"Ночью предполагается низкая температура воздуха, антициклонические прояснения придадут стимулу дополнительному охлаждению -12-15 °C", — говорится в сообщении.
По ее прогнозам, во вторник в течение дня столбики термометров будут показывать -10...-12 °C.
Напомним, на утро 8 января во Львове и области наблюдается значительное усложнение движения на некоторых участках. Это происходит из-за непогоды, в частности, гололедицы.
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