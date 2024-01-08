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Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать сильных морозов

8 января 2024 13:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 9 января — прогноз от Наталки Диденко
Люди на остановке в снегу. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Уже в ближайшую ночь, 9 января, на западе Украины ожидаются сильные морозы -18... -22 °C. Днем столбики термометров покажут -7...-12°C.

Об этом сообщили народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 9 января

Диденко шокировала украинцев своими прогнозами завтра. По ее словам, в ближайшую ночь, 9 января, температура воздуха будет составлять -10... -18 °C, местами на севере и западе до -18... -22 °C. В течение дня ожидается -7...-12 °C.

"Конечно, в южной части будет выше: ночью -6...-11 °C, днем -2...-6 °C, в Крыму ночью -1...-4 °C, а днем около нуля", — говорится в сообщении.

Диденко также рассказала, что завтра Украину накроет антициклон Hannelore, который вытеснит с нашей территории все осадки. Ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем.

погода в Украине 9 января
Погода в Украине 9 января. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Погода в Киеве 9 января

Наталья Диденко рассказала, что 9 января в Киеве будет сиять холодное солнце.

"Ночью предполагается низкая температура воздуха, антициклонические прояснения придадут стимулу дополнительному охлаждению -12-15 °C", — говорится в сообщении.

По ее прогнозам, во вторник в течение дня столбики термометров будут показывать -10...-12 °C.

Напомним, на утро 8 января во Львове и области наблюдается значительное усложнение движения на некоторых участках. Это происходит из-за непогоды, в частности, гололедицы.

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