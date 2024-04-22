Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 квітня, від Наталки Діденко

Весна у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 23 квітня, буде теплішою за минулі дні. У деяких областях очікується підвищення температури до +20 °С. Однак місцями можливі заморозки та дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 23 квітня

Найтепліше буде на півдні та південному сході України. Вдень там очікується +16...+20 °С.

Найхолодніше буде у північній частині, +12...+15 °С.

На заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14...+17 °С.

Діденко зазначила, що найближча ніч буде дуже холодною в західних областях. За її словами, там ймовірні заморозки.

На решті території України вночі буде +4...+9 °С.

Дощі завтра очікуються лише вночі, місцями, періодичні. Впродовж дня переважно сухо, лише в Чернігівській та Полтавській області можливі опади.

Прогноз температури повітря на 23 квітня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди в Києві 23 квітня

У столиці опадів не очікується. Вночі буде +6 °С, а вдень +12...+14 °С.

Діденко додала, що надалі погода буде не спекотною, однак й не холодною.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 квітня в Києві через негоду повалилися дерева, були підтоплені вулиці та підʼїзди і зазнали пошкоджень десятки автомобілів. За кілька годин столичні рятувальники ліквідовували наслідки стихії у двох районах столиці.

Також 18 квітня українські Карпати, попри квітень за вікном, замело снігом. На високогір'ї була морозна погода та йшов сніг.