Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 апреля, от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра в Украине резко потеплеет
Погода в Украине завтра, 23 апреля, будет теплее прошлых дней. В некоторых областях ожидается повышение температуры до +20 °С. Однако местами возможны заморозки и дожди.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 23 апреля
Теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины. Днем там ожидается +16...+20 °С.
Холоднее всего будет в северной части, +12...+15 °С.
На западе в центральных областях предполагается умеренно теплый день, +14...+17 °С.
Диденко отметила, что ближайшая ночь будет очень холодной в западных областях. По ее словам, там вероятны заморозки.
На остальной территории Украины ночью будет +4...+9 °С.
Дожди завтра ожидаются ночью, местами, периодические. В течение дня в основном сухо, только в Черниговской и Полтавской области возможны осадки.
Прогноз погоды в Киеве 23 апреля
В столице осадков не ожидается. Ночью будет +6 °С, а днем +12…+14 °С.
Диденко добавила, что в дальнейшем погода будет не жаркой, но и не холодной.
Напомним, 21 апреля в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды и получили повреждения десятки автомобилей. Через несколько часов столичные спасатели ликвидировали последствия стихии в двух районах столицы.
Также 18 апреля украинские Карпаты, несмотря на апрель за окном, замело снегом. На высокогорье была морозная погода и шел снег.
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