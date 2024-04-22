Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 апреля, от Наталки Диденко

Весна в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 23 апреля, будет теплее прошлых дней. В некоторых областях ожидается повышение температуры до +20 °С. Однако местами возможны заморозки и дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 23 апреля

Теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины. Днем там ожидается +16...+20 °С.

Холоднее всего будет в северной части, +12...+15 °С.

На западе в центральных областях предполагается умеренно теплый день, +14...+17 °С.

Диденко отметила, что ближайшая ночь будет очень холодной в западных областях. По ее словам, там вероятны заморозки.

На остальной территории Украины ночью будет +4...+9 °С.

Дожди завтра ожидаются ночью, местами, периодические. В течение дня в основном сухо, только в Черниговской и Полтавской области возможны осадки.

Прогноз температуры воздуха на 23 апреля. Фото: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды в Киеве 23 апреля

В столице осадков не ожидается. Ночью будет +6 °С, а днем +12…+14 °С.

Диденко добавила, что в дальнейшем погода будет не жаркой, но и не холодной.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 21 апреля в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды и получили повреждения десятки автомобилей. Через несколько часов столичные спасатели ликвидировали последствия стихии в двух районах столицы.

Также 18 апреля украинские Карпаты, несмотря на апрель за окном, замело снегом. На высокогорье была морозная погода и шел снег.