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Народна синоптикиня Діденко розповіла, яка погода буде в Україні на Водохреще

5 січня 2024 13:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народна синоптикиня Діденко розповіла, яка погода буде в Україні на Водохреще
Люди на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні на Водохреща деякий час протримається тепла погода. Втім, у частині областей 6 січня пройдуть дощ та мокрий сніг.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко

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Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні на Водохреща

Вдень температура складатиме +1...+5 °С, на півдні та на Закарпатті +6...+11 °С. Проте прийдешнє похолодання вже торкнеться крайньої півночі, там очікується завтра вдень 0-4 градуси морозу.

6-го січня у західних та північних областях пройдуть дощі і мокрий сніг. На решті території України — без істотних опадів.

Погода в Києві на Водохреща

У Києві Водохреще буде вологим, із мокрим снігом. Вдень температра буде близько нуля. 7-8-9 січня в Україні варто очікувати погіршення погодних умов.

Очікується похолодання вдень буде до -8...-12 °С, вночі до -10...-17 °С, на півночі місцями до -18...-22 °С. В центрі, на заході, сході та в південній частині очікуються мокрий сніг. На півдні він буде з дощем. Очікуються ожеледь, налипання мокрого снігу, сильний штормовий вітер.

"Відкладіть поки що не обов'язкові поїздки на далекі відстані, а якщо необхідно — буду розписувати кожен детально", — повідомила Діденко.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та області очікується складна погодна ситуація сьогодні, 5 січня. Так, у регіоні оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадуємо, що сьогодні, 5 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви південно-західного вітру.

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