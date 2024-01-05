Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Диденко рассказала, какая погода будет в Украине на Крещение arrow

Народный синоптик Диденко рассказала, какая погода будет в Украине на Крещение

5 января 2024 13:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Диденко рассказала, какая погода будет в Украине на Крещение
Люди на улице города. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине на Крещение некоторое время продержится теплая погода. Впрочем, в части областей 6 января пройдут дождь и мокрый снег.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:
прогнох діденко
Прогноз погоды от Наталии Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине на Крещение

Днем температура составит +1...+5 °С, на юге и Закарпатье +6...+11 °С. Однако грядущее похолодание уже коснется крайнего полуночи, там ожидается завтра днем 0-4 градуса мороза.

6 января в западных и северных областях пройдут дожди и мокрый снег. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Погода в Киеве на Крещение

В Киеве Крещение будет влажным, с мокрым снегом. Днем температура будет около нуля. 7-8-9 января в Украине следует ожидать ухудшения погодных условий.

Ожидается похолодание днем до -8...-12 °С, ночью до -10...-17 °С, на севере местами до -18...-22 °С. В центре, на западе, востоке и южной части ожидается мокрый снег. На юге он будет с дождем. Ожидаются гололедица, налипание мокрого снега, сильный штормовой ветер.

"Отложите пока не обязательные поездки на дальние расстояния, а если необходимо — буду расписывать каждый подробно", — сообщила Диденко.

Ранее сообщалось, что в Харькове и области ожидается сложная погодная ситуация сегодня, 5 января. Так, в регионе объявили первый уровень опасности.

Напомним, что сегодня, 5 января, в Одессе будет сохраняться облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

Актуальное по теме