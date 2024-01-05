Народный синоптик Диденко рассказала, какая погода будет в Украине на Крещение

Люди на улице города. Фото: Новости.

В Украине на Крещение некоторое время продержится теплая погода. Впрочем, в части областей 6 января пройдут дождь и мокрый снег.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Наталии Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине на Крещение

Днем температура составит +1...+5 °С, на юге и Закарпатье +6...+11 °С. Однако грядущее похолодание уже коснется крайнего полуночи, там ожидается завтра днем 0-4 градуса мороза.

6 января в западных и северных областях пройдут дожди и мокрый снег. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Погода в Киеве на Крещение

В Киеве Крещение будет влажным, с мокрым снегом. Днем температура будет около нуля. 7-8-9 января в Украине следует ожидать ухудшения погодных условий.

Ожидается похолодание днем до -8...-12 °С, ночью до -10...-17 °С, на севере местами до -18...-22 °С. В центре, на западе, востоке и южной части ожидается мокрый снег. На юге он будет с дождем. Ожидаются гололедица, налипание мокрого снега, сильный штормовой ветер.

"Отложите пока не обязательные поездки на дальние расстояния, а если необходимо — буду расписывать каждый подробно", — сообщила Диденко.

Ранее сообщалось, что в Харькове и области ожидается сложная погодная ситуация сегодня, 5 января. Так, в регионе объявили первый уровень опасности.

Напомним, что сегодня, 5 января, в Одессе будет сохраняться облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы юго-западного ветра.