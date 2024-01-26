Погода в Україні завтра, 27 січня та в неділю 28 січня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Люди на вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні 27 та 28 січня буде переважати хмарна погода. Також в ці дні можливі опади, а саме 27 січня на заході країни очікується дощ та мокрий сніг. Вже в кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 27 та 28 січня

Температура повітря в ці дні коливатиметься близько 0 °С. Вночі очікується -6...-3 °С.

"Температура повітря млява, толерантна до екстрем, але дуже благодатна для синоптиків — пиши собі "близько нуля" і вночі, і вдень. І не сильно помилишся", — зазначила Діденко.

Погода в Києві на ці вихідні

У Києві 27 та 28 січня теж очікується близько 0 °С. Погода буде хмарною та вологою, проте без значних опадів.

"З понеділка — припинення опадів. А з кінця січня — початку лютого прийде відчутне потепління. Поскидайте старий сніг з дахів, хідників, тротуарів — бо будуть згори фонтани і велетенські калюжі", — порадила синоптик.

Потепління в Україні

Також вона додала, що з 31 січня — 1 лютого в Україні різко потеплішає, проте будуть опади.

Температура повітря становитиме +3...+8 °С, на півдні та південному заході — до +8...+12 °С.

Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, на сьогодні, 26 січня, синоптики прогнозують в Одесі дрібний дощ. Водночас очікуються пориви північно-західного вітру до 14 м/с, погода залишатиметься похмурою.