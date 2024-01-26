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Народний синоптик Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає

26 січня 2024 14:38
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 27 січня та в неділю 28 січня — детальний прогноз від Наталки Діденко
Люди на вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні 27 та 28 січня буде переважати хмарна погода. Також в ці дні можливі опади, а саме 27 січня на заході країни очікується дощ та мокрий сніг. Вже в кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає. 

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 27 та 28 січня

Температура повітря в ці дні коливатиметься близько 0 °С. Вночі очікується -6...-3 °С.

"Температура повітря млява, толерантна до екстрем, але дуже благодатна для синоптиків — пиши собі "близько нуля" і вночі, і вдень. І не сильно помилишся", — зазначила Діденко.

Погода в Києві на ці вихідні

У Києві 27 та 28 січня теж очікується близько 0 °С. Погода буде хмарною та вологою, проте без значних опадів. 

"З понеділка — припинення опадів. А з кінця січня — початку лютого прийде відчутне потепління. Поскидайте старий сніг з дахів, хідників, тротуарів — бо будуть згори фонтани і велетенські калюжі", — порадила синоптик.

Потепління в Україні

Також вона додала, що з 31 січня — 1 лютого в Україні різко потеплішає, проте будуть опади.

Температура повітря становитиме +3...+8 °С, на півдні та південному заході — до +8...+12 °С. 

погода від Наталки Діденко
Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, на сьогодні, 26 січня, синоптики прогнозують в Одесі дрібний дощ. Водночас очікуються пориви північно-західного вітру до 14 м/с, погода залишатиметься похмурою.

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Київ
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Наталка Діденко
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