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Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украине станет теплее

26 января 2024 14:38
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 27 января и в воскресенье 28 января — подробный прогноз от Наталки Диденко
Люди на улице зимой. Иллюстративное фото: УНИАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине 27 и 28 января будет преобладать облачная погода. Также в эти дни возможны осадки, а именно 27 января на западе страны ожидается дождь и мокрый снег. Уже в конце января и начале февраля в стране резко потеплеет.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха в эти дни будет колебаться около 0 °С. Ночью ожидается -6...-3 °С.

"Температура воздуха вялая, толерантная к экстремам, но очень благодатная для синоптиков — пиши себе "около нуля" и ночью, и днем. И не сильно ошибешься", — отметила Диденко.

Погода в Киеве на эти выходные

В Киеве 27 и 28 января тоже ожидается около 0 °С. Погода будет облачной и влажной, но без существенных осадков.

"С понедельника — прекращение осадков. А с конца января — начала февраля придет ощутимое потепление. Сбросьте старый снег с крыш, тротуаров — потому что будут сверху фонтаны и гигантские лужи", — посоветовала синоптик.

Потепление в Украине

Также она добавила, что с 31 января – 1 февраля в Украине резко потеплеет, однако будут осадки.

Температура воздуха будет составлять +3...+8 °С, на юге и юго-западе — до +8...+12 °С.

погода от Наталки Диденко
Скриншот сообщения из Facebook Наталки Диденко

Напомним, на сегодняшний день, 26 января, синоптики прогнозируют в Одессе мелкий дождь. В то же время ожидаются порывы северо-западного ветра до 14 м/с, погода будет пасмурной.

погода
Киев
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