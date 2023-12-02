Погода в Україні на завтра, 3 грудня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко розповіла про незвичну погоду на завтра — до чого готуватися
В Україні завтра, 3 грудня, очікується мінлива погода. Опадів стане в цей день менше, сніг буде йти лише заході країни.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 3 грудня
За словами Діденко, завтра погода буде "дуже контрастною".
"Опади якісь серйозні 3-го грудня в Україні малоймовірні, хіба в західних областях невеликий сніг та мокрий сніг", — зазначила вона.
Своєю чергою температура повітря в деяких областях країни буде по-справжньому весняною.
Температура повітря:
- у західних областях — -4...0 °C;
- на півночі — -2...+3 °C;
- у центрі країни — +3...+8 °C, у Дніпропетровській та Полтавській областях — +9...+12 °C;
- на півдні та сході — +10...+15 °C.
Погода у Києві 3 грудня
В цей день в столиці України температура повітря становитиме близько 0 °C. Сильних опадів не передбачається.
Народний синоптик додала, що вже на наступному тижні погода буде холоднішою.
Нагадаємо, завтра, 3 грудня, в Одесі очікується тепла, проте похмура погода. Зранку місцями можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.
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