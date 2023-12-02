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Народний синоптик Діденко розповіла про незвичну погоду на завтра — до чого готуватися

2 грудня 2023 17:55
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на завтра, 3 грудня — детальний прогноз від Наталки Діденко
Люди у засніженому місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра, 3 грудня, очікується мінлива погода. Опадів стане в цей день менше, сніг буде йти лише заході країни.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 3 грудня

За словами Діденко, завтра погода буде "дуже контрастною". 

"Опади якісь серйозні 3-го грудня в Україні малоймовірні, хіба в західних областях невеликий сніг та мокрий сніг", — зазначила вона.

Своєю чергою температура повітря в деяких областях країни буде по-справжньому весняною. 

Температура повітря:

  • у західних областях — -4...0 °C;
  • на півночі — -2...+3 °C;
  • у центрі країни — +3...+8 °C, у Дніпропетровській та Полтавській областях — +9...+12 °C;
  • на півдні та сході — +10...+15 °C.
погода від Наталки Діденко
Мапа погоди в Україні 3 грудня. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 3 грудня

В цей день в столиці України температура повітря становитиме близько 0 °C. Сильних опадів не передбачається. 

Народний синоптик додала, що вже на наступному тижні погода буде холоднішою. 

погода від Наталки Діденко
Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, завтра, 3 грудня, в Одесі очікується тепла, проте похмура погода. Зранку місцями можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують. 

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