Погода в Україні на завтра, 3 грудня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Люди у засніженому місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра, 3 грудня, очікується мінлива погода. Опадів стане в цей день менше, сніг буде йти лише заході країни.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, завтра погода буде "дуже контрастною".

"Опади якісь серйозні 3-го грудня в Україні малоймовірні, хіба в західних областях невеликий сніг та мокрий сніг", — зазначила вона.

Своєю чергою температура повітря в деяких областях країни буде по-справжньому весняною.

Температура повітря:

у західних областях — -4...0 °C;

на півночі — -2...+3 °C;

у центрі країни — +3...+8 °C, у Дніпропетровській та Полтавській областях — +9...+12 °C;

на півдні та сході — +10...+15 °C.

Мапа погоди в Україні 3 грудня. Фото: Наталка Діденко

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В цей день в столиці України температура повітря становитиме близько 0 °C. Сильних опадів не передбачається.

Народний синоптик додала, що вже на наступному тижні погода буде холоднішою.

Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, завтра, 3 грудня, в Одесі очікується тепла, проте похмура погода. Зранку місцями можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.