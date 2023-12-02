Погода в Украине на завтра, 3 декабря — подробный прогноз от Наталки Диденко.

Народный синоптик Диденко рассказала о необычной погоде на завтра — к чему готовиться
В Украине завтра, 3 декабря, ожидается переменная погода. Осадков станет в этот день меньше, снег будет идти только на западе страны.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 3 декабря
По словам Диденко, завтра погода будет "очень контрастной".
"Осадки какие-то серьезные 3 декабря в Украине маловероятны, разве что в западных областях небольшой снег и мокрый снег", — отметила она.
В свою очередь температура воздуха в некоторых областях страны будет по-настоящему весенней.
Температура воздуха:
- в западных областях — -4...0 °C;
- на севере — -2...+3 °C;
- в центре страны — +3 ...+8 °C, в Днепропетровской и Полтавской областях — +9 ...+12 °C;
- на юге и востоке — +10 ...+15 °C.
Погода в Киеве 3 декабря
В этот день в столице Украины температура воздуха будет около 0°C. Сильных осадков не ожидается.
Народный синоптик добавила, что уже на следующей неделе погода будет холоднее.
Напомним, завтра, 3 декабря, в Одессе ожидается теплая, однако пасмурная погода. Утром местами возможны прояснения. Осадков синоптики не прогнозируют.
Читайте Новини.LIVE!