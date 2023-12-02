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Народный синоптик Диденко рассказала о необычной погоде на завтра — к чему готовиться

2 декабря 2023 17:55
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на завтра, 3 декабря — подробный прогноз от Наталки Диденко.
Люди в заснеженном городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра, 3 декабря, ожидается переменная погода. Осадков станет в этот день меньше, снег будет идти только на западе страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 3 декабря

По словам Диденко, завтра погода будет "очень контрастной".

"Осадки какие-то серьезные 3 декабря в Украине маловероятны, разве что в западных областях небольшой снег и мокрый снег", — отметила она.

В свою очередь температура воздуха в некоторых областях страны будет по-настоящему весенней.

Температура воздуха:

  • в западных областях — -4...0 °C;
  • на севере — -2...+3 °C;
  • в центре страны — +3 ...+8 °C, в Днепропетровской и Полтавской областях — +9 ...+12 °C;
  • на юге и востоке — +10 ...+15 °C.
погода от Наталки Диденко
Карта погоды в Украине 3 декабря. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 3 декабря

В этот день в столице Украины температура воздуха будет около 0°C. Сильных осадков не ожидается.

Народный синоптик добавила, что уже на следующей неделе погода будет холоднее.

погода от Наталки Диденко
Скриншот сообщения из Facebook Наталки Диденко

Напомним, завтра, 3 декабря, в Одессе ожидается теплая, однако пасмурная погода. Утром местами возможны прояснения. Осадков синоптики не прогнозируют.

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