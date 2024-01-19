Прогноз погоди на вихідні 20-21 січня від Наталки Діденко

Негода у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Найближчими днями, 20 та 21 січня, в Україні знову очікується похолодання. У суботу мокрий сніг, місцями з дощем, буде у центральних областях, на півдні та південному сході. А цієї ночі місцями можливі морози до -10 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Діденко розповіла, що вже цієї ночі температура повітря становитиме -8... -2 °C, а на крайній півночі місцями до -10 °C. Проте на півдні та південному сході очікується 0...+4 ° C.

20 січня вдень у більшості областей температура коливатиметься від -3 °C до +1 °C, на південному сході буде тепло, на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині +2...+4 °C. Проте завтра у центральних областях, на півдні та південному сході очікується мокрий сніг, місцями з дощем.

"На півночі, заході України 20 січня без істотних опадів, а в західних областях навіть ймовірні сонячні прояснення", — йдеться у повідомленні.

Погода в Україні на вихідні 20-21 січня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Погода в Україні 21 січня

Вже в неділю, 21 січня, в Україні переважатиме холодна погода, проте серйозних опадів не передбачається. Хіба що на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та у Кропивницькому з районами можливий невеликий сніг.

"Підвищення температури повітря очікується з 24 січня. А наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде з 28 січня", — прогнозує синоптикиня.

Погода у Києві на вихідні 20-21 січня

У Києві на вихідні опадів не передбачається, але дещо похолоднішає. Вночі стовпчики термометрів покажуть -6...-4 °C, а вдень -3...-1 °C. На дорогах ожеледиця та буде дуже слизько, слід бути обережними.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 19 січня, буде зі значними потепліннями у більшості областей. Несильні морози передбачаються лише вночі. Найтепліше буде у південних областях, де очікується до +12 ºС. Разом з потеплінням прийдуть й опади у вигляді мокрого снігу та дощу.