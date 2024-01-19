Прогноз погоды на выходные 20-21 января от Наталки Диденко

Непогода в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В ближайшие дни — 20 и 21 января в Украине снова ожидается похолодание. В субботу мокрый снег, местами с дождем, ожидается в центральных областях, на юге и юго-востоке. А ночью местами возможны морозы до -10°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Диденко рассказала, что уже этой ночью температура воздуха будет составлять -2...-8°C, а на крайнем севере местами до -10°C. Тем не менее, на юге и юго-востоке ожидается 0...+4°C.

20 января днем в большинстве областей температура будет колебаться от -3 до +1 °C, на юго-востоке будет тепло, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях +2... +4 °C. Однако завтра в центральных областях на юге и юго-востоке ожидается мокрый снег, местами с дождем.

"На севере, западе Украины 20 января без существенных осадков, а в западных областях даже вероятны солнечные прояснения", — говорится в сообщении.

Погода в Украине на выходные 20-21 января. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Погода в Украине 21 января

Уже в воскресенье, 21 января, в Украине будет преобладать холодная погода, однако серьезные осадки не предполагаются. Разве что в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях и Кропивницком с районами возможен небольшой снег.

"Повышение температуры воздуха ожидается с 24 января. А следующее похолодание, по предварительным прогнозам, придет с 28 января", — прогнозирует синоптика.

Погода в Киеве на выходные 20-21 января

В Киеве на выходные осадков не предполагается, но несколько похолодает. Ночью столбики термометров покажут -4...-6°C, а днем -1...-3°C. На дорогах гололедица и очень скользко, следует быть осторожными.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, погода в Украине в пятницу, 19 января, будет со значительными потеплениями в большинстве областей. Несильные морозы предполагаются только ночью. Наиболее тепло будет в южных областях, где ожидается до +12 ºС. Вместе с потеплением придут и осадки, в виде мокрого снега и дождя.