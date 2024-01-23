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Народний синоптик Діденко розповіла, у яких областях завтра буде дуже холодно

23 січня 2024 15:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик Діденко розповіла, у яких областях завтра буде дуже холодно
Снігопад у Києві. Фото: apostrophe.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, 24 січня, протягом дня переважатиме відносно тепла погода із температурою повітря +1...+5 °C. Тільки в східних областях та на Сумщині буде прохолодно 0...-3 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Синоптик додала, що в східних областях вночі затримається міцніший мороз, -6...-12 °C.

"Мокрий сніг, часом із дощем, очікується у західних областях, в другій половині дня та ввечері й на півночі України, а також у центральній Вінниччині", — говориться у повідомленні.

За словами Діденко на решті територій істотних опадів очікувати не варто.

Вітер в Україні завтра віятиме з південного заходу, передбачається рвучким, місцями сильний.

Погода в Україні на День Злуки

погода
Українські діячі під час укладання Акту Злуки. Фото: Facebook 

Народний синоптик також розповіла, якою була погода в україни 22 січня 1919 року в Києві. Коли вібулося проголошення Акту Злуки українських земель на Софійській площі, спостерігалась класична зимова погода.

Середня добова температура повітря становила -5...4 °C. Вранці було -6 °C. Вдень -4...+2 °C.

Синоптик розповіла, що швидкість вітру північно-східного напрямку становила 2 метри за секунду. Спостерігався невеликий сніг. На Дніпрі спостерігався суцільний льодостав.

Погода в Україні 23 січня

Сьогодні, 23 січня, в Україні очікується мокрий сніг та погана видимість на дорогах. Найсильніші морози -5... -10 °C будуть на Лівобережжі, на інших територіях температура повітря коливатиметься від -2... +3 °C.

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