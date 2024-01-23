Народный синоптик Диденко рассказала, в каких областях завтра будет очень холодно

Снегопад в Киеве. Фото: apostrophe.ua

В Украине, 24 января, в течение дня будет преобладать относительно теплая погода с температурой воздуха +1...+5°C. Только в восточных областях и Сумской области будет прохладно 0...-3 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик добавила, что в восточных областях ночью задержится более крепкий мороз, -6...-12 °C.

"Мокрый снег, временами с дождем, ожидается в западных областях, во второй половине дня и вечером и на севере Украины, а также в центральной Винницкой области", — говорится в сообщении.

По словам Диденко, на остальных территориях существенных осадков ожидать не стоит.

Ветер в Украине завтра будет дуть с юго-запада, предполагается порывистым, местами сильный.

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Украинские деятели во время заключения Акта Соединения. Фото: Facebook

Народный синоптик также рассказала, какой была погода у Украины 22 января 1919 года в Киеве. Когда произошло провозглашение Акта Соединения украинских земель на Софийской площади, наблюдалась классическая зимняя погода.

Средняя посуточная температура воздуха составляла -5...4 °C. Утром было -6°C. Днем -4...+2 °C.

Синоптик рассказала, что скорость ветра северо-восточного направления составила 2 метра в секунду. Наблюдался небольшой снег. На Днепре наблюдался сплошной ледостав.

Погода в Украине 23 января

Сегодня, 23 января, в Украине ожидается мокрый снег и нехорошая видимость на дорогах. Самые сильные морозы -5...-10 °C будут на Левобережье, на других территориях температура воздуха будет колебаться от -2...+3 °C.