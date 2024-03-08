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Народний синоптик Діденко розповіла, в яких областях доведеться мерзнути на вихідних

8 березня 2024 14:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні, 9-10 березня, буде прохолодно
Жінка ховається від мокрого снігу. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У найближчі суботу і неділю в Україні буде суха погода з підвищеним атмосферним тиском. Температура повітря коливатиметься від +8 до +14 °C. Втім, уже наступного тижня варто очікувати збільшення кількості опадів, дощ подекуди переходитиме у мокрий сніг. 

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у Telegram, 8 березня.

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Погода в Україні 9-10 березня

У суботу 9-го березня вдень буде прохолодно — +2...+6 °C, на заході +7...+11 °C.

А в неділю, 10 березня, потепліє до +5...+10 °C, в західній частині та на Вінниччині до +7...+14 °C. Лише на сході триматиметься холодна погода з температурою повітря +2...+4 °C.

Діденко також додала, що на наступному тижні побільшає опадів. Через низьку температуру дощ переходитиме у мокрий сніг.

Погода в Києві 9-10 березня

У Києві в суботу та неділю обійдеться без опадів.

"Субота буде холоднішою, +2...+4 °C, у неділю стане трохи тепліше, передбачається +5...+8 °C", — розповіла синоптик.

Погода в Україні 8 березня

Сьогодні, 8 березня, сонце та весняна погода очікується в більшості областей.  Незважаючи на теплу денну температуру, холодні ночі ще трошки не відступають. Прогнозується морозна температура -2...-9 °С вночі. Проте вже вдень тепле весняне сонце підвищить температуру повітря до +4...+8 °С.

Синоптики попереджають, що антициклон принесе не лише відсутність опадів, але й слабкий вітер, дозволяючи насолоджуватися приємними весняними днями.

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