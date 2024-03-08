Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Диденко рассказала, в каких областях придется мерзнуть на выходных arrow

Народный синоптик Диденко рассказала, в каких областях придется мерзнуть на выходных

8 марта 2024 14:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине, 9-10 марта, будет прохладно
Женщина прячется от мокрого снега. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В ближайшие субботу и воскресенье в Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 °C. Впрочем, уже на следующей неделе следует ожидать увеличения количества осадков, дождь будет переходить в мокрый снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram, 8 марта.

Читайте также:

Погода в Украине 9-10 марта

В субботу 9 марта днем будет прохладно — +2...+6 °C, на западе +7...+11 °C.

А в воскресенье, 10 марта, потеплеет до +5...+10 °C, в западной части и Винницкой области до +7...+14 °C. Только на востоке будет держаться холодная погода с температурой воздуха +2...+4 °C.

Диденко также добавила, что на следующей неделе станет больше осадков. Из-за низкой температуры дождь будет переходить в мокрый снег.

Погода в Киеве 9-10 марта

В Киеве в субботу и воскресенье обойдется без осадков.

"Суббота будет холоднее, +2...+4°C, в воскресенье станет немного теплее, предполагается +5...+8°C", — рассказала синоптик.

Погода в Украине 8 марта

Сегодня, 8 марта, солнце и весенняя погода ожидаются в большинстве областей. Несмотря на теплую дневную температуру, холодные ночи еще немного не отступают. Прогнозируется морозная температура -2...-9 °С ночью. Однако уже днем теплое весеннее солнце повысит температуру воздуха до +4...+8 °С.

Синоптики предупреждают, что антициклон принесет не только отсутствие осадков, но слабый ветер, позволяя наслаждаться приятными весенними днями.

погода
Киев
Украина
весна
прогнозы
прогноз погоды
погода в Украине
холод

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта