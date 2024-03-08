Погода в Украине, 9-10 марта, будет прохладно

Женщина прячется от мокрого снега. Фото иллюстративное: УНИАН

В ближайшие субботу и воскресенье в Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +14 °C. Впрочем, уже на следующей неделе следует ожидать увеличения количества осадков, дождь будет переходить в мокрый снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram, 8 марта.

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В субботу 9 марта днем будет прохладно — +2...+6 °C, на западе +7...+11 °C.

А в воскресенье, 10 марта, потеплеет до +5...+10 °C, в западной части и Винницкой области до +7...+14 °C. Только на востоке будет держаться холодная погода с температурой воздуха +2...+4 °C.

Диденко также добавила, что на следующей неделе станет больше осадков. Из-за низкой температуры дождь будет переходить в мокрый снег.

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В Киеве в субботу и воскресенье обойдется без осадков.

"Суббота будет холоднее, +2...+4°C, в воскресенье станет немного теплее, предполагается +5...+8°C", — рассказала синоптик.

Погода в Украине 8 марта

Сегодня, 8 марта, солнце и весенняя погода ожидаются в большинстве областей. Несмотря на теплую дневную температуру, холодные ночи еще немного не отступают. Прогнозируется морозная температура -2...-9 °С ночью. Однако уже днем теплое весеннее солнце повысит температуру воздуха до +4...+8 °С.

Синоптики предупреждают, что антициклон принесет не только отсутствие осадков, но слабый ветер, позволяя наслаждаться приятными весенними днями.