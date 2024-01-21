Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко розповіла, з якої погоди розпочнеться робочий тиждень arrow

Народний синоптик Діденко розповіла, з якої погоди розпочнеться робочий тиждень

21 січня 2024 18:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик Діденко розповіла, з якої погоди розпочнеться робочий тиждень
Сніг у Києві. Фото: Вечірній Київ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В ніч на 22 січня в більшості областей буде холодная погода, а на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині вночі можливо навіть до -12...-17 °C. Втім, у вівторок варто очікувати потепління, можлива відлига.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:
погода
Напрямки циклону і антициклону. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 січня

"22-го січня в Україні буде перерва в опадах — скрізь сухо і навіть подекуди із сонечком. Постарається антициклон Corvin", — розповіла синоптик.

Вона додала, що вночі очікується -3...-8 °C, на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині місцями до -12...-17 °C. Завтра вдень в Україні -1...-6 °C, на півдні та заході тепліше, від -1...+3 °C.

Надалі у більшості областей України передбачається потепління та збільшення опадів. Із 27-го січня — знову невелике похолодання.

Погода в Києві 22 січня

У Києві найближчої ночі -5...-7 °C, вдень у понеділок 0...-2 °C. Опади у столиці 22 січня малоймовірні.

Раніше ми повідомляли, що у Києві комунальні служби продовжують очищати та обробляти дороги та прибудинкові території протиожеледними засобами. Наразі в місті діє 275 одиниць снігоприбиральної техніки й 281 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання "Київавтодору".

Нагадаємо, що завтра, 22 января, погода в Одессе будет холодной и облачной. Температура воздуха будет +1 °С днем и -3 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный ветер.

Київ
Україна
сніг
зима
прогнози
Наталка Діденко
прогноз погоди
опади

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

8 січня 2024

06:40 Скільки коштує 1 г золота в Україні — ціна на дорогоцінні метали у січні

Актуальне по темі