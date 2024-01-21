Народний синоптик Діденко розповіла, з якої погоди розпочнеться робочий тиждень

Сніг у Києві. Фото: Вечірній Київ

В ніч на 22 січня в більшості областей буде холодная погода, а на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині вночі можливо навіть до -12...-17 °C. Втім, у вівторок варто очікувати потепління, можлива відлига.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:

Напрямки циклону і антициклону. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 січня

"22-го січня в Україні буде перерва в опадах — скрізь сухо і навіть подекуди із сонечком. Постарається антициклон Corvin", — розповіла синоптик.

Вона додала, що вночі очікується -3...-8 °C, на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині місцями до -12...-17 °C. Завтра вдень в Україні -1...-6 °C, на півдні та заході тепліше, від -1...+3 °C.

Надалі у більшості областей України передбачається потепління та збільшення опадів. Із 27-го січня — знову невелике похолодання.

Погода в Києві 22 січня

У Києві найближчої ночі -5...-7 °C, вдень у понеділок 0...-2 °C. Опади у столиці 22 січня малоймовірні.

Раніше ми повідомляли, що у Києві комунальні служби продовжують очищати та обробляти дороги та прибудинкові території протиожеледними засобами. Наразі в місті діє 275 одиниць снігоприбиральної техніки й 281 працівник у складі 38 бригад з ручного прибирання "Київавтодору".

Нагадаємо, що завтра, 22 января, погода в Одессе будет холодной и облачной. Температура воздуха будет +1 °С днем и -3 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможен сильный ветер.