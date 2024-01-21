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Народный синоптик Диденко рассказала, с какой погоды начнется рабочая неделя

21 января 2024 18:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Диденко рассказала, с какой погоды начнется рабочая неделя
Снег в Киеве. Фото: Вечірній Київ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В ночь на 22 января в большинстве областей будет холодная погода, а в Черниговской, Сумской и Полтавской ночью возможно даже до -17...-12 °C. Впрочем, во вторник следует ожидать потепления, возможна оттепель.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Направления циклона и антициклона. Фото: скриншот

Погода в Украине 22 января

"22 января в Украине будет перерыв в осадках — везде сухо и даже кое-где с солнышком. Постарается антициклон Corvin", — рассказала синоптик.

Она добавила, что ночью ожидается -8...-3 °C, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами до -17...-12°C. Завтра днем в Украине -6...-1 °C, на юге и западе теплее -1...+3 °C.

В дальнейшем в большинстве областей Украины предполагается потепление и увеличение осадков. С 27 января — снова небольшое похолодание.

Погода в Киеве 22 января

В Киеве в ближайшую ночь -7...-5 °C, днем в понедельник -2...-0 °C. Осадки в столице 22 января маловероятны.

Ранее мы сообщали, что в Киеве коммунальные службы продолжают очищать и обрабатывать дороги и придомовые территории противогололедными средствами. В настоящее время в городе действует 275 единиц снегоуборочной техники и 281 работник в составе 38 бригад по ручной уборке "Киевавтодора".

Напомним, что в субботу, 22 января, погода в Одессе будет холодной и облачной. Температура воздуха +1 °С днем и -3 °С ночью. Осадков не ожидается, но может быть сильный ветер.

Киев
Украина
снег
зима
прогнозы
Наталка Диденко
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