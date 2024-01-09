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Народний синоптик Діденко відповіла, чи спадуть завтра в Україні люті морози

9 січня 2024 13:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 10 січня — детальний прогноз від Наталки Діденко
Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 10 січня, температура повітря підвищиться. Вночі ще очікуються сильні морози, проте впродовж дня буде -5...0 °С. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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В цей день вітер в Україні очікується з північного заходу. За словами синоптика, він буде "рвучким" та "некомфортним".

Діденко додала, що 10 січня серйозних опадів в Україні не передбачається.

На дорогах буде ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути обережними. 

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У столиці завтра, 10 січня, не буде значних опадів. 

Температура повітря:

  • вночі — -7...-5 °С;
  • вдень — -2...0 °С.

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За словами Діденко, найхолодніший період очікується 12, 13 та 14 січня, проте морозів до -20 °С вже не очікується. Така температура повітря можлива лише на крайній півночі країни.

Проте вже 14 та 15 січня очікується потепління.

"11-го січня побільшає опадів — сніг, мокрий сніг, досить тепло, вдень від 3 морозу до 2 тепла. А з 12-го січня похолоднішає знову, проте не аж надто потужно, так, нормально для сезону. А 15-го січня температура повітря підвищиться", — додала синоптик. 

погода від Наталки Діденко
Скриншот допису з Facebook Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, в Одесі та області продовжує вирувати негода, у регіоні знову оголосили штормове попередження. Крім того, на дорогах очікується ожеледиця та мінусова температура. 

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