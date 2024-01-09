Погода в Украине завтра, 10 января — подробный прогноз от Наталки Диденко

Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра, 10 января, температура воздуха повысится. Ночью еще ожидаются сильные морозы, но в течение дня будет -5...0 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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В этот день ветер в Украине ожидается с северо-запада. По словам синоптика, он будет "порывистым" и "некомфортным".

Диденко добавила, что 10 января серьезные осадки в Украине не предполагаются.

На дорогах будет гололед, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

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В столице завтра, 10 января, не будет сильных осадков.

Температура воздуха:

ночью — -7...-5 °С;

днем — -2...0 °С.

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По словам Диденко, холодный период ожидается 12, 13 и 14 января, однако морозов до -20 °С уже не ожидается. Такая температура воздуха возможна только на крайнем севере страны.

Однако уже 14 и 15 января будет потепление.

"11-го января станет больше осадков - снег, мокрый снег, достаточно тепло, днем от 3 мороза до 2 тепла. А с 12-го января похолодает снова, однако не слишком мощно, так, нормально для сезона. А 15-го января температура воздуха повысится", — добавила синоптик.

Скриншот сообщения з Facebook Наталки Диденко

Напомним, сегодня, 9 января, в Одессе и области продолжает бурлить непогода, в регионе снова объявили штормовое предупреждение. Кроме того, на дорогах ожидается гололед и минусовая температура.