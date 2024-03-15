Погода в Україні завтра, 16 березня - прогноз від Наталії Діденка

Весняна погода у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 16 березня порадує українців відсутністю опадів та потеплінням. Повітря прогріється до +14 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у четвер, 14 березня.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні та Києві на 16 березня

Діденко повідомила, що завтра очікується тепла погода з температурою +9…+14 °С, хоча на північному сході буде дещо прохолодніше — +4…+9 °С. У суботу, 16 березня, ймовірність значних опадів низька, так що можна не турбуватися про дощ.

У Києві цей день обіцяє бути теплим, із температурою до +10 °С та без опадів. На думку Діденко, це чудовий привід, щоб задуматися про приємні та корисні активності на свіжому повітрі.

Погода в Україні на 16 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на найближчі дні

Діденко розповіла, що вже почне погіршуватись. З початку наступного тижня очікується зміна погоди, коли температура повітря впаде на 3-6 градусів порівняно з поточними показниками. Погода стане прохолоднішою і помірнішою, але не сильно холодною.

Нагадаємо, раніше Діденко розповіла, що 15 березня в Україні буде прохолодною та хмарною. Температура повітря протягом дня становитиме близько +8 °С.

Крім того, у межах Києва внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища вийшов із берегів Дніпро.