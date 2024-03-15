Погода в Украине завтра, 16 марта - прогноз от Натальи Диденко

Весенняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 16 марта порадует украинцев отсутствием осадков и потеплением. Воздух прогреется до +14 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в четверг, 14 марта.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине и Киеве на 16 марта

Диденко сообщила, что завтра ожидается теплая погода с температурой +9…+14 °С, хотя на северо-востоке будет несколько прохладнее — +4… +9 °С. В субботу, 16 марта, вероятность значительных осадков низка, так что можно не беспокоиться о дожде.

В Киеве этот день обещает быть теплым, с температурой до +10 °С и без осадков. По мнению Диденко, это прекрасный повод, чтобы задуматься о приятных и полезных активностях на свежем воздухе.

Погода в Украине на 16 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на ближайшие дни

Диденко рассказала, что уже начнет ухудшаться. С начала следующей недели ожидается изменение погоды, когда температура воздуха упадет на 3-6 градусов по сравнению с текущими показателями. Погода станет прохладнее и более умеренной, но не сильно холодной.

Напомним, ранее Диденко рассказала, что 15 марта в Украине будет прохладной и облачной. Температура воздуха в течение дня будет около +8 °С.

Кроме того, в пределах Киева в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища вышел из берегов Днепр.