Погода в Украине завтра, 16 марта - прогноз от Натальи Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которые завтра постучится весна
Погода в Украине завтра, 16 марта порадует украинцев отсутствием осадков и потеплением. Воздух прогреется до +14 °С.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в четверг, 14 марта.
Прогноз погоды в Украине и Киеве на 16 марта
Диденко сообщила, что завтра ожидается теплая погода с температурой +9…+14 °С, хотя на северо-востоке будет несколько прохладнее — +4… +9 °С. В субботу, 16 марта, вероятность значительных осадков низка, так что можно не беспокоиться о дожде.
В Киеве этот день обещает быть теплым, с температурой до +10 °С и без осадков. По мнению Диденко, это прекрасный повод, чтобы задуматься о приятных и полезных активностях на свежем воздухе.
Прогноз погоды на ближайшие дни
Диденко рассказала, что уже начнет ухудшаться. С начала следующей недели ожидается изменение погоды, когда температура воздуха упадет на 3-6 градусов по сравнению с текущими показателями. Погода станет прохладнее и более умеренной, но не сильно холодной.
Напомним, ранее Диденко рассказала, что 15 марта в Украине будет прохладной и облачной. Температура воздуха в течение дня будет около +8 °С.
Кроме того, в пределах Киева в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища вышел из берегов Днепр.
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