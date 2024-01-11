Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, де в Україні завтра буде найхолодніше arrow

Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, де в Україні завтра буде найхолодніше

11 січня 2024 13:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 12 січня - прогноз від Наталії Діденкj
Дівчина йде Києвом взимку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні очікується морозна погода завтра, 12 січня. Зокрема, попередньо буде поривчастий вітер.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на 12 січня

Діденко повідомила, що температурні показники опустяться до позначок -7...-12 °С, а у Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях до -14 °С.

Очікується помірний північно-західний вітер, який іноді досягає сильних поривів.

Також наступної ночі снігопади накриють західні, центральні райони, південні та східні території. У північних областях ніч обіцяє без опадів.

"У п'ятницю вдень вся Україна опиниться під впливом зони підвищеного атмосферного тиску, що виключає опади. Водіям слід бути обережними через ожеледицю на дорогах", — сказала Діденко.

Погода в Києві на 12 січня

У Києві, 12 січня, прогнозується ясна погода з сильними поривами вітру з північного заходу. Настає період охолодження: очікується, що і вдень, і вночі температура становитиме -7…-12 °C.

Вже 13 січня утримається холодна погода, а в період з 14 по 15 січня передбачається невелике підвищення температурних показників.

Погода в Україні на 12 січня
Погода в Україні на 12 січня. Фото: скрbншот

Нагадаємо, що сьогодні, 11 січня, у деяких регіонах України очікується снігова погода. Водночас синоптики попереджають про штормову небезпеку для півночі країни.

погода
Київ
негода
сніг
зима
Наталка Діденко
синоптик
дощ
прогноз погоди
погода в Україні
вітер
січень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі