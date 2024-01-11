Погода в Україні завтра, 12 січня - прогноз від Наталії Діденкj

Дівчина йде Києвом взимку. Фото: Новини.LIVE

В Україні очікується морозна погода завтра, 12 січня. Зокрема, попередньо буде поривчастий вітер.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 12 січня

Діденко повідомила, що температурні показники опустяться до позначок -7...-12 °С, а у Сумській, Харківській, Чернігівській та Полтавській областях до -14 °С.

Очікується помірний північно-західний вітер, який іноді досягає сильних поривів.

Також наступної ночі снігопади накриють західні, центральні райони, південні та східні території. У північних областях ніч обіцяє без опадів.

"У п'ятницю вдень вся Україна опиниться під впливом зони підвищеного атмосферного тиску, що виключає опади. Водіям слід бути обережними через ожеледицю на дорогах", — сказала Діденко.

Погода в Києві на 12 січня

У Києві, 12 січня, прогнозується ясна погода з сильними поривами вітру з північного заходу. Настає період охолодження: очікується, що і вдень, і вночі температура становитиме -7…-12 °C.

Вже 13 січня утримається холодна погода, а в період з 14 по 15 січня передбачається невелике підвищення температурних показників.

Погода в Україні на 12 січня. Фото: скрbншот

Нагадаємо, що сьогодні, 11 січня, у деяких регіонах України очікується снігова погода. Водночас синоптики попереджають про штормову небезпеку для півночі країни.