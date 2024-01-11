Погода в Украине завтра, 12 января - прогноз от Натальи Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра будет холоднее всего
В Украине ожидается морозная погода завтра, 12 января. В частности предварительно будет порывистый ветер.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 12 января
Диденко сообщила, что температурные показатели опустятся до отметок -7…-12 °С, а в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях до -14 °С.
Ожидается умеренный северо-западный ветер, иногда достигающий сильных порывов.
Также в предстоящую ночь снегопады накроют западные, центральные районы, южные и восточные территории. В северных областях ночь обещает быть без осадков.
"В пятницу днем вся Украина окажется под влиянием зоны повышенного атмосферного давления, исключающей осадки. Водителям следует быть осторожными из-за гололедицы на дорогах", — сказала Диденко.
Погода в Киеве на 12 января
В Киеве, 12 января прогнозируется ясная погода с сильными порывами ветра с северо-запада. Наступает период охлаждения: ожидается, что как днем, так и ночью температура составит -7…-12 °С.
Уже 13 января сохранится холодная погода, а в период с 14 по 15 января предвидится небольшое повышение температурных показателей.
Напомним, что сегодня, 11 января, в некоторых регионах Украины ожидается снеговая погода. Вместе с тем синоптики предупреждают о штормовой опасности для севера страны.
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