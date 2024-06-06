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Народний синоптик Наталка Діденко попередила про шквали та грози завтра — які області в небезпеці

6 червня 2024 13:21
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 7 червня від народного синоптика Наталки Діденко
Жінка під сильним дощем. Фото: Reuters
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у п'ятницю, 7 червня, очікується переважно суха та тепла погода. Лише в областях на заході прогнозують дощі та грози.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 7 червня

Завтра в західних областях України прогнозують короткочасні дощі та грози, подекуди шквали та град. Водночас на більшості територій буде сухо та сонячно, хіба що на Луганщині можливі локальні дощі з грозою.

Вночі температура повітря становитиме +14...+19 °C. А протягом дня потеплішає до +24...+29 °C, у південній частині — +27...+32 °C.

Також сильні пориви північно-західного вітру можливі завтра на сході країни.

Погода в Києві 7 червня

У столиці завтра буде сухий сонячний день, без опадів. Температура повітря у Києві очікується у межах +25...+27 °C.

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Прогностична діаграма. Фото: Діденко
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Скриншот допису Діденко
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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років. Водночас температура повітря була ледь вищою за кліматичну норму.

Також ми писали, що під час зливи у Києві 4 червня підтопленими опинилися дороги та колії на Оболоні.

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Наталка Діденко
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