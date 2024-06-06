Прогноз погоды на 7 июня от народного синоптика Наталки Диденко.

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о шквалах и грозах завтра — какие области в опасности
В Украине в пятницу, 7 июня, ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Только в областях на западе прогнозируют дожди и грозы.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 7 июня
Завтра в западных областях Украины прогнозируют кратковременные дожди и грозы, местами шквалы и град. В то же время, на большинстве территорий будет сухо и солнечно, разве что на Луганщине — возможны локальные дожди с грозой.
Ночью температура воздуха будет +14...+19 °C. А в течение дня станет теплее до +24...+29 °C, в южной части — +27...+32 °C.
Также сильнейшие порывы северо-западного ветра возможны завтра на востоке страны.
Погода в Киеве 7 июня
В столице завтра будет сухой солнечный день, без осадков. Температура воздуха в Киеве ожидается в пределах +25...+27 °C.
Напомним, май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет. В то же время температура воздуха была чуть выше климатической нормы.
Также мы писали, что во время ливня в Киеве 4 июня подтопленными оказались дороги и рельсы на Оболони.
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