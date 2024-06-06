Прогноз погоды на 7 июня от народного синоптика Наталки Диденко.

Женщина под сильным дождем. Фото: Reuters

В Украине в пятницу, 7 июня, ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Только в областях на западе прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Читайте также:

Погода в Украине 7 июня

Завтра в западных областях Украины прогнозируют кратковременные дожди и грозы, местами шквалы и град. В то же время, на большинстве территорий будет сухо и солнечно, разве что на Луганщине — возможны локальные дожди с грозой.

Ночью температура воздуха будет +14...+19 °C. А в течение дня станет теплее до +24...+29 °C, в южной части — +27...+32 °C.

Также сильнейшие порывы северо-западного ветра возможны завтра на востоке страны.

Погода в Киеве 7 июня

В столице завтра будет сухой солнечный день, без осадков. Температура воздуха в Киеве ожидается в пределах +25...+27 °C.

Прогностичная диаграмма. Фото: Диденко

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Напомним, май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет. В то же время температура воздуха была чуть выше климатической нормы.

Также мы писали, что во время ливня в Киеве 4 июня подтопленными оказались дороги и рельсы на Оболони.