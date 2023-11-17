Народний синоптик Діденко розповіла про погоду 18-19 листопада — будуть сніг і дощ

Похолодання та сніг в Україні. Фото: Новини.LIVE

На вихідних на українців очікує вогке холодне повітря. Окрім того, варто лишатися вдома через дощ та сніг, які будуть у більшості регіонів України.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Температру в Україні 18 листопада

"Вихідними — ідеальна погода повалятися вдома чи піти у музей або до неледачих родичів-сусідів на борщ. Вуличні прогулянки також вітаються, проте на любителя", — розповіла синоптик.

Мокрий сніг з вітром очікується завтра в західних областях України. Також в суботу дощ буде в Одеській області.

На решті території України суттєвих опадів не очікується, проте хмарно і все одно вогко.

Протистояння північного антициклону та південного циклону спричинить посилення вітру, особливо у південній частині із охопленням центру та сходу. Сильний вітер втримається і в неділю.

Протистояння циклону і антициклону. Фото: Діденко

Температура повітря 18-го листопада вночі: +0...+5 °C, на заході та півночі місцями 0...+2 °C, вдень у суботу +1...+6 °C, на узбережжі морів до +9...+11 °C.

Температру в Україні 19 листопада

19-го листопада дощі передбачаються у південній частині та на південному сході. Очікується сильний вітер. На морі штормитиме.

"Ввечері в неділю дощ та мокрий сніг пройдуть у західних областях. Решта території України — без істотних опадів", — повідомила синоптик.

Температура повітря 19-го листопада вночі +3...-3 °C, на крайній півночі можливо до -5 °C. Протягом дня в неділю очікується 0...+4 °C, на півдні +3...+7 °C, в Криму до +10 °C.

Погода у Києві

У Києві в суботу та неділю істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний, помірний.

Вихідні будуть холодними, вночі близько нуля, у денні години +2...+4 °C.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та в області очікується незначний дощ та на дорогах ожеледиця. Темпертатура повітря опуститься до -1 °C морозу.