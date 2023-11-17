Народный синоптик Диденко рассказала о погоде 18-19 ноября - будут снег и дождь

Похолодание и снег в Украине. Фото: Новини.LIVE

На выходных украинцев ожидает сырой холодный воздух. Кроме того, стоит оставаться дома из-за дождя и снега, которые будут в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Температура в Украине 18 ноября

"Выходные — идеальная погода поваляться дома или пойти в музей или к неленивым родственникам-соседям на борщ. Уличные прогулки тоже приветствуются, однако на любителя", — рассказала синоптик.

Мокрый снег с ветром ожидается в западных областях Украины. Также в субботу будет дождь в Одесской области.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается, однако облачно и все равно сыро.

Противостояние северного антициклона и южного циклона повлечет за собой усиление ветра, особенно в южной части с охватом центра и востока. Сильный ветер удержится и в воскресенье.

Противостояние циклона и антициклона. Фото: Диденко

Температура воздуха 18 ноября ночью: +0...+5 °C, на западе и севере местами 0...+2 °C, днем в субботу +1...+6 °C, на побережье морей до +9...+11 °C.

Температура в Украине 19 ноября

19 ноября дожди предполагаются в южной части и на юго-востоке. Ожидается сильный ветер. На море будет штормить.

"Вечером в воскресенье дождь и мокрый снег пройдут в западных областях. Остальные территории Украины — без существенных осадков", — сообщила синоптик.

Температура воздуха 19 ноября ночью +3...-3 °C, на крайнем севере возможно до -5 °C. В воскресенье ожидается 0...+4 °C, на юге +3...+7 °C, в Крыму до +10 °C.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный.

Выходные будут холодными, ночью около нуля, в дневные часы +2...+4 °C.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и в области ожидается небольшой дождь и на дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -1 °C мороза.