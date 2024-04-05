Магнітні бурі в Україні сьогодні, 5 квітня — прогноз астросиноптиків

Напад потужного головного болю у дівчини. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі в п'ятницю 5 квітня завдадуть значної шкоди організму людей. Магнітосфера земної кулі перебуває у збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 квітня

За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи, які не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на високому рівні радіоактивного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів С-класу та малою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 5 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалаху М-класу — 10%.

ймовірність спалаху Х-класу — 1%

кількість сонячних плям — 4.

Напад мігрені у хлопця. Джерело: freepik

Методи боротьби з магнітними бурями

Вплив магнітних бур шкодить здоров'ю людини. Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити протікання цих явищ, так і забезпечити організм невразливістю до загроз від Сонця.

Як уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;

більше перебувайте на свіжому повітрі;

не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо алкоголем;

підготуйте необхідний запас лікарських засобів;

пийте більше заспокійливого трав'яного чаю;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути.

Нагадаємо, раніше уламок космічного сміття впав на двоповерховий будинок жителя штату Флорида в США, пробивши дах та підлогу. Тепер експерти з NASA проводять розслідування для встановлення походження цього предмета.

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