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Насувається космічний жах — прогноз магнітних бур 5 квітня

5 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 5 квітня — прогноз астросиноптиків
Напад потужного головного болю у дівчини. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі в п'ятницю 5 квітня завдадуть значної шкоди організму людей. Магнітосфера земної кулі перебуває у збудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була на дуже низькому рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 квітня

За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи, які не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на високому рівні радіоактивного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів С-класу та малою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 5 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність спалаху М-класу — 10%.
  • ймовірність спалаху Х-класу — 1%
  • кількість сонячних плям — 4.
Насувається космічний жах — прогноз магнітних бур 5 квітня
Напад мігрені у хлопця. Джерело: freepik

Методи боротьби з магнітними бурями

Вплив магнітних бур шкодить здоров'ю людини. Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити протікання цих явищ, так і забезпечити організм невразливістю до загроз від Сонця.

Як уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

  • знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;
  • більше перебувайте на свіжому повітрі;
  • не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо алкоголем;
  • підготуйте необхідний запас лікарських засобів;
  • пийте більше заспокійливого трав'яного чаю;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути.

Нагадаємо, раніше уламок космічного сміття впав на двоповерховий будинок жителя штату Флорида в США, пробивши дах та підлогу. Тепер експерти з NASA проводять розслідування для встановлення походження цього предмета.

Також ми писали, що на Місяці знайшли підземний світ, де можуть оселитися люди. 

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
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