Магнитные бури в Украине сегодня, 5 апреля - прогноз астросиноптиков

Надвигается космический ужас — прогноз магнитных бурь 5 апреля
Магнитные бури в пятницу 5 апреля нанесут значительный ущерб организму людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была на очень низком уровне.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 5 апреля
За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки, которые не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет находиться на высоком уровне радиоактивного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек С-класса и малой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 5 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 20%
- вероятность большого геомагнитного шторма —1%
- вероятность вспышки М-класса — 10%
- вероятность вспышки Х-класса — 1%
- количество солнечных пятен — 4.
Методы борьбы с магнитными бурями
Воздействие магнитных бурь вредит здоровью человека. Профилактика организма в дни перед космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, так и обеспечить организм неуязвимостью к угрозам от Солнца.
Как избежать негативных последствий от магнитных бурь:
- снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
- больше находитесь на свежем воздухе;
- не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;
- подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
- пейте больше успокаивающего травяного чая;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть.
Напомним, ранее обломок космического мусора упал на двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.
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