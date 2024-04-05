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Надвигается космический ужас — прогноз магнитных бурь 5 апреля

5 апреля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 5 апреля - прогноз астросиноптиков
Приступ мощной головной боли у девушки. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в пятницу 5 апреля нанесут значительный ущерб организму людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была на очень низком уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 5 апреля

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки, которые не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет находиться на высоком уровне радиоактивного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек С-класса и малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 5 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 20%
  • вероятность большого геомагнитного шторма —1%
  • вероятность вспышки М-класса — 10%
  • вероятность вспышки Х-класса — 1%
  • количество солнечных пятен — 4.
Надвигается космический ужас — прогноз магнитных бурь 5 апреля - фото 1
Приступ мигрени у парня. Источник: freepik

Методы борьбы с магнитными бурями

Воздействие магнитных бурь вредит здоровью человека. Профилактика организма в дни перед космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, так и обеспечить организм неуязвимостью к угрозам от Солнца.

Как избежать негативных последствий от магнитных бурь:

  • снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
  • больше находитесь на свежем воздухе;
  • не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;
  • подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
  • пейте больше успокаивающего травяного чая;
  • снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть.

Напомним, ранее обломок космического мусора упал на двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.

Также мы писали, что на Луне обнаружили подземный мир, где могут поселиться люди.

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