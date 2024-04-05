Магнитные бури в Украине сегодня, 5 апреля - прогноз астросиноптиков

Приступ мощной головной боли у девушки. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури в пятницу 5 апреля нанесут значительный ущерб организму людей. Магнитосфера земного шара находится в возбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была на очень низком уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 5 апреля

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки, которые не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет находиться на высоком уровне радиоактивного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек С-класса и малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 5 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 20%

вероятность большого геомагнитного шторма —1%

вероятность вспышки М-класса — 10%

вероятность вспышки Х-класса — 1%

количество солнечных пятен — 4.

Приступ мигрени у парня. Источник: freepik

Методы борьбы с магнитными бурями

Воздействие магнитных бурь вредит здоровью человека. Профилактика организма в дни перед космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, так и обеспечить организм неуязвимостью к угрозам от Солнца.

Как избежать негативных последствий от магнитных бурь:

снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;

больше находитесь на свежем воздухе;

не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;

подготовьте необходимый запас лекарственных средств;

пейте больше успокаивающего травяного чая;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть.

Напомним, ранее обломок космического мусора упал на двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.

Также мы писали, что на Луне обнаружили подземный мир, где могут поселиться люди.