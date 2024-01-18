Погода в Україні в четвер, 18 січня — які області попередили про сніжну бурю

Люди продираються крізь хуртовину. Фото: Shutterstock

Погода в Україні в четвер, 18 січня, вдарить морозами вночі та засипле снігом з дощами вдень. Синоптики попереджають про небезпеку, особливо в Карпатах та Прикарпатті, де очікуються пориви вітру до 25 м/с та хуртовини на Закарпатті. Також по всій країні прогнозують штормовий вітер — оголошено жовтий рівень небезпечності. Стовпчики термометрів показуватимуть максимально дивну температуру, адже вночі буде до -10 °C, а вдень до +6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 січня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні, 18 січня, вночі на заході, півночі, а також в Вінницькій, Полтавській та Харківській областях очікується помірний снігопад. На Закарпатті та подекуди на Прикарпатті — рясний мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь.

Крім того, вдень по всій країні буде дощ, у північно-східних областях — з мокрим снігом. Також українців попереджають про ожеледицю всюди, крім південних областей, та про сильні пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах — до 25 м/с.

Температура повітря:

вночі -5...-10 °C, вдень +1...+6 °C;

на заході та півдні вночі +1...-4 °C, вдень +4...+9 °C, в Криму до +12 °C;

на північному сході вночі -12...-17 °C, вдень близько 0 °C;

у Карпатах вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C.

Прогноз погодних умов в Україні сьогодні, 18 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечну погоду

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 15-20 м/с по всій Україні в четвер, 18 січня.

У Карпатах прогнозується хуртовина, на Закарпатті вночі падатиме мокрий сніг, а вдень очікується значний дощ. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться в повідомленні.

Прогноз небезпечної погоди в Україні сьогодні, 18 січня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі повідомляють про високу сніголавинну небезпеку IV рівня через сильний снігопад з дощем та відлигою на високогір'ї Івано-Франківської області сьогодні, 18 січня. Також синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку III рівня на високогір'ї Закарпатської області.

"Сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, висока ймовірність масового сходження природних середніх та великих лавин. ‼️Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!" — пишуть фахівці.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 18 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 18 січня

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, в четвер, 18 січня, вночі на заході та півночі випаде сніг, а вдень очікується різке потепління зі штормовими поривами південно-західного вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі -5...-12 °C, на північному сході до -14 °C, на півдні та заході +3...-3 °C;

вдень +3...+8 °C, на півдні, Закарпатті та в Чернівецькій області +7...+12 °C, в Криму до +14 °C;

у Києві вночі -4...-6 °C, вдень до +5 °C.

"Через таке потепління фаза опадів — дощ! На карті внизу. Синеньке — дощ, де рожеве — сніг. Перехід від снігу до дощу супроводжуватися налипанням мокрого снігу, ускладненням ситуації на дорогах, погіршенням видимості, подекуди ожеледдю. Дуже уважно!" — повідомляє Діденко.

Мапа циклонів над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що сьогодні в Києві передбачаються небезпечні метеорологічні явища. У столиці будуть складні погодні умови та I рівень небезпечності. У КМВА закликають українців бути пильними до зміни погоди.