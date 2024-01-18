Погода в Украине в четверг, 18 января — какие области предупредили о снежной буре

Люди продираются сквозь метель. Фото: Shutterstock

Погода в Украине в четверг, 18 января, ударит морозами ночью и засыпает снегом с дождями днем. Синоптики предупреждают об опасности, особенно в Карпатах и Прикарпатье, где ожидаются порывы ветра до 25 м/с и вьюги на Закарпатье. Также по всей стране прогнозируют штормовой ветер — объявлен желтый уровень опасности. Столбики термометров будут показывать максимально удивительную температуру, ведь ночью будет до -10 °C, а днем до +6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 января

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня, 18 января, ночью на западе, севере, а также в Винницкой, Полтавской и Харьковской областях ожидается умеренный снегопад. На Закарпатье и кое-где в Прикарпатье — обильный мокрый снег с дождем, местами гололедица.

Днем по всей стране будет дождь, в северо-восточных областях — с мокрым снегом. Также украинцев предупреждают об гололеде повсюду, кроме южных областей, и о сильных порывах ветра 15-20 м/с, а в Карпатах — до 25 м/с.

Температура воздуха:

ночью -5...-10 °C, днем +1...+6 °C;

на западе и юге ночью +1...-4 °C, днем +4...+9 °C, в Крыму до +12 °C;

на северо-востоке ночью -12...-17 °C, днем около 0 °C;

в Карпатах ночью -1...-6 °C, днем -2...+3 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 18 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасной погоде

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 15-20 м/с по всей Украине в четверг, 18 января.

В Карпатах прогнозируется метель, на Закарпатье ночью будет идти мокрый снег, а днем ожидается сильный дождь. Объявлен I уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 18 января. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре сообщают о высокой снеголавинной опасности IV уровня из-за сильного снегопада с дождем и оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской области сегодня, 18 января. Также синоптики предупреждают о снеголавинной опасности III уровня на высокогорье Закарпатской области.

"Схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, высока вероятность массового схода естественных средних и больших лавин. ‼️Упорно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!" — пишут эксперты.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 18 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 18 января

По словам народного синоптика Наталки Диденко, в четверг, 18 января, ночью на западе и севере выпадет снег, а днем ожидается резкое потепление со штормовым порывом юго-западного ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью -5...-12 °C, на северо-востоке до -14 °C, на юге и западе +3...-3 °C;

днем +3...+8 °C, на юге, Закарпатье и Черновецкой области +7...+12 °C, в Крыму до +14 °C;

в Киеве ночью -4...-6 °C, днем до +5 °C.

"Из-за такого потепления фаза осадков — дождь! На карте внизу. Синенькое — дождь, где розовое — снег. Переход от снега к дождю сопровождаться налипанием мокрого снега, усложнением ситуации на дорогах, ухудшением видимости, кое-где гололедицей. Очень внимательно!" — сообщает Диденко.

Карта циклонов над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что сегодня в Киеве предусматриваются опасные метеорологические явления. В столице будут сложные погодные условия и І уровень опасности. В КГВА призывают украинцев быть внимательными к изменению погоды.