Магнітні бурі в Україні сьогодні, 3 квітня — прогноз астросиноптиків

Напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 3 квітня нанесуть незначний вплив здоров'ю людей. Земна магнітосфера перебуває в стані перезбудження середнього рівня небезпеки, хоча протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 квітня

За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи М-класу, максимальним з яких був спалах М93. Ці спалахи мають незначний вплив на Землю. Попри те, що геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 3 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям – 10.

Підвищення дратівливості у хлопця через вплив магнітної бурі. Джерело: freepik

Як вберегти своє здоров'я від магнітних бур

Для того, аби убезпечити своє здоров'я від негативного впливу від магнітних бур та їх наслідків у виглядів серцево-судинних хвороб, рекомендуємо дотримуватися таких рекомендацій:

знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь придбайте необхідні ліки;

замініть каву, енергетичні напої, алкоголь та сигарети трав'яним чаєм;

скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

приймайте перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше у NASA застерегли, що до Землі наближається величезний астероїд 2024 FH2, який за класифікацією аерокосмічного агентства має гриф "потенційно небезпечного об’єкта".

Водночас група науковців з Йоркського університету Канади знайшла в астронавтів нову неочікувану здатність вестибулярного апарату при проходженні спецфізпідготовки.