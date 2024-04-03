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Насувається сонячний вихор — прогноз магнітних бур 3 квітня

3 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 3 квітня — прогноз астросиноптиків
Напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 3 квітня нанесуть незначний вплив здоров'ю людей. Земна магнітосфера перебуває в стані перезбудження середнього рівня небезпеки, хоча протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 квітня

За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи М-класу, максимальним з яких був спалах М93. Ці спалахи мають незначний вплив на Землю. Попри те, що геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 3 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям – 10.
Насувається сонячний вихор — прогноз магнітних бур 3 квітня
Підвищення дратівливості у хлопця через вплив магнітної бурі. Джерело: freepik

Як вберегти своє здоров'я від магнітних бур

Для того, аби убезпечити своє здоров'я від негативного впливу від магнітних бур та їх наслідків у виглядів серцево-судинних хвороб, рекомендуємо дотримуватися таких рекомендацій: 

  • знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь придбайте необхідні ліки;
  • замініть каву, енергетичні напої, алкоголь та сигарети трав'яним чаєм;
  • скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • приймайте перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше у NASA застерегли, що до Землі наближається величезний астероїд 2024 FH2, який за класифікацією аерокосмічного агентства має гриф "потенційно небезпечного об’єкта".

Водночас група науковців з Йоркського університету Канади знайшла в астронавтів нову неочікувану здатність вестибулярного апарату при проходженні спецфізпідготовки. 

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
прогноз погоди

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