Магнітні бурі в Україні сьогодні, 3 квітня — прогноз астросиноптиків

Насувається сонячний вихор — прогноз магнітних бур 3 квітня
Магнітні бурі 3 квітня нанесуть незначний вплив здоров'ю людей. Земна магнітосфера перебуває в стані перезбудження середнього рівня небезпеки, хоча протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 3 квітня
За останню добу на Сонці сталося чотири спалахи М-класу, максимальним з яких був спалах М93. Ці спалахи мають незначний вплив на Землю. Попри те, що геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 3 квітня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям – 10.
Як вберегти своє здоров'я від магнітних бур
Для того, аби убезпечити своє здоров'я від негативного впливу від магнітних бур та їх наслідків у виглядів серцево-судинних хвороб, рекомендуємо дотримуватися таких рекомендацій:
- знизьте рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь придбайте необхідні ліки;
- замініть каву, енергетичні напої, алкоголь та сигарети трав'яним чаєм;
- скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- приймайте перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Нагадаємо, раніше у NASA застерегли, що до Землі наближається величезний астероїд 2024 FH2, який за класифікацією аерокосмічного агентства має гриф "потенційно небезпечного об’єкта".
Водночас група науковців з Йоркського університету Канади знайшла в астронавтів нову неочікувану здатність вестибулярного апарату при проходженні спецфізпідготовки.
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