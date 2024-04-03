Магнитные бури в Украине сегодня, 3 апреля - прогноз астросиноптиков

Приступ мигрени у девушки из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 3 апреля нанесут незначительное влияние здоровью людей. Земная магнитосфера находится в состоянии перевозбуждения среднего уровня опасности, хотя за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 3 апреля

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки М-класса, максимальной из которых была вспышка М93. Эти вспышки оказывают незначительное влияние на Землю. Несмотря на то, что геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 3 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 10.

Повышение раздражительности у парня из-за воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечь свое здоровье от магнитных бурь

Для того чтобы обезопасить свое здоровье от негативного воздействия от магнитных бурь и их последствий в виде сердечно-сосудистых болезней, рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводите больше времени на свежем воздухе;

заранее приобретите необходимые лекарства;

замените кофе, энергетические напитки, алкоголь и сигареты травяным чаем;

сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принимайте перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее в NASA предостерегли, что к Земле приближается огромный астероид 2024 FH2, которому присвоен по классификации аэрокосмического агентства, гриф "потенциально опасного объекта".

В то же время, группа ученых из Йоркского университета Канады нашла у астронавтов новую неожиданную способность вестибулярного аппарата при прохождении спецфизподготовки.