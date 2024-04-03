Магнитные бури в Украине сегодня, 3 апреля - прогноз астросиноптиков

Надвигается солнечный вихрь — прогноз магнитных бурь 3 апреля
Магнитные бури 3 апреля нанесут незначительное влияние здоровью людей. Земная магнитосфера находится в состоянии перевозбуждения среднего уровня опасности, хотя за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 3 апреля
За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки М-класса, максимальной из которых была вспышка М93. Эти вспышки оказывают незначительное влияние на Землю. Несмотря на то, что геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 3 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 10.
Как уберечь свое здоровье от магнитных бурь
Для того чтобы обезопасить свое здоровье от негативного воздействия от магнитных бурь и их последствий в виде сердечно-сосудистых болезней, рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:
- снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- заранее приобретите необходимые лекарства;
- замените кофе, энергетические напитки, алкоголь и сигареты травяным чаем;
- сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- принимайте перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, ранее в NASA предостерегли, что к Земле приближается огромный астероид 2024 FH2, которому присвоен по классификации аэрокосмического агентства, гриф "потенциально опасного объекта".
В то же время, группа ученых из Йоркского университета Канады нашла у астронавтов новую неожиданную способность вестибулярного аппарата при прохождении спецфизподготовки.
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