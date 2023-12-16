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Насуваються опади — синоптики розповіли, які області сьогодні засипле снігом

16 грудня 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у суботу, 16 грудня — які області засипле снігом
Чоловік крокує вулицею під час негоди. Фото: 0462.ua/news
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в суботу, 16 грудня, північ та захід засипле мокрим снігом. Також синоптики попереджають про небезпеку підтоплень у Волинській, Львівській та інших областях та сніголавинну небезпеку на Закарпатті та Івано-Франківщині. В країні продовжує теплішати, попри морозець вночі, вдень температура повітря сягне +2 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 16 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 16 грудня, на півночі очікується невеликий мокрий сніг, зокрема, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Вітер переважно західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 16 грудня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 16 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі -2...-7 °C, у Чернігівській та Сумській областях подекуди -9...-12 °C;
  • вдень -3...+2 °C, в Криму до +5 °C;
  • в Карпатах вночі -8...-13 °C, вдень -1...-6 °C;
  • у Києві вночі -3...-5 °C, вдень близько 0 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про небезпеку підтоплень упродовж 15-18 грудня — оголошено І рівень.

Так, 15-17 грудня на Латориці та Тисі поблизу Чопа — добігання паводкової хвилі з підвищенням рівня води на заплаві міждамбового простору та з виходом на заплаву.

Карта небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 16 грудня, від Укргідрометцентру
Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 16 грудня. Фото: Укргідрометцентр

15-18 грудня на річках суббасейну Західного Бугу Львівської та Волинської областей — підвищення рівнів води, місцями можливий вихід води на заплаву.

16-18 грудня на правих притоках Прип'яті зростатиме рівень води, з поступовим руйнуванням льоду. Також є ймовірність виходу води на окремі ділянки заплав річок у Волинській області, а саме:

  • Прип'ять — пост Річиця (Ковельський район),
  • Стохід — пост Любешів (Камінь-Каширський район).
Снеголовна небезпека в Україні сьогодні, 16 грудня
Сніголавинна небезпека в Україні сьогодні, 16 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають про сніголавинну небезпеку ІІ рівня. 15-17 грудня — на високогір'ї заходу та центру Закарпатської області, а також 16-17 грудня — на високогір'ї сходу Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 16 грудня

"Тепла погода в Україні буде й буде, аж до Святвечора та Різдва. Не скажу, що із сонцем, бо опадів вистачатиме. Проте все ж морози очікується буквально найближчі дві ночі, на суботу і на неділю. А потім навіть вночі переважатимуть "плюси", — йдеться в прогнозі народної синоптикині Наталки Діденко.

Так, за її словами, сьогодні, 16 грудня, на заході та півночі падатиме мокрий сніг.

Температура повітря на вихідних:

  • вночі 0...-3 °C, на сході, півночі та центрі країни -3...-9 °C;
  • вдень до 0...+5 °C, на сході, в Полтавській області та в Дніпрі з районами -1...-4 °C.

На вихідних у Києві очікується невеликий мокрий сніг чи дощ. Вночі буде мінусова температура, а впродовж дня +1...+3 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що вчора, 15 грудня, у Харківській області негода призвела до знеструмлення в 136 населених пунктах.

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