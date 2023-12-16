Погода в Украине в субботу, 16 декабря — какие области засыпет снегом

Мужчина шагает по улице во время непогоды. Фото: 0462.ua/news

Погода в Украине в субботу, 16 декабря, север и запад засыпет мокрым снегом. Также синоптики предупреждают об опасности подтоплений в Волынской, Львовской и других областях и снеголавинной опасности в Закарпатье и Ивано-Франковской области. В стране продолжает теплеть, несмотря на морозец ночью, днем температура воздуха составит +2 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 16 декабря, на севере ожидается небольшой мокрый снег, в частности, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Ветер преимущественно западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 16 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью -2...-7 °C, в Черниговской и Сумской областях местами -9...-12 °C;

днем -3...+2 °C, в Крыму до +5 °C;

в Карпатах ночью -8...-13 °C, днем -1...-6 °C;

в Киеве ночью -3...-5 °C, днем около 0 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об опасности подтоплений 15-18 декабря — объявлен I уровень.

Так, 15-17 декабря на Латорице и Тисе вблизи Чопа — побег паводковой волны с повышением уровня воды на пойме междамбового пространства и с выходом на пойму.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 16 декабря. Фото: Укргидрометцентр

15-18 декабря на реках суббассейна Западного Буга Львовской и Волынской областей повышение уровня воды, местами возможен выход воды на пойму.

16-18 декабря на правых притоках Припяти будет расти уровень воды с постепенным разрушением льда. Также есть вероятность выхода воды на отдельные участки пойм рек в Волынской области, а именно:

Припять — пост Речица (Ковельский район),

Стоход — пост Любешев (Камень-Каширский район).

Снеголавинная опасность в Украине сегодня, 16 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают о снеголавинной опасности ІІ уровня. 15-17 декабря — на высокогорье запада и центра Закарпатской области, а также 16-17 декабря — на высокогорье востока Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 16 декабря

"Теплая погода в Украине будет и будет, вплоть до Сочельника и Рождества. Не скажу, что с солнцем, потому что осадков будет хватать. Однако все же морозы ожидается буквально ближайшие две ночи, на субботу и воскресенье. А потом даже ночью будут преобладать плюсы" — говорится в прогнозе народного синоптика Наталки Диденко.

Так, по ее словам, сегодня, 16 декабря, на западе и севере будет падать мокрый снег.

Температура воздуха на выходных:

ночью 0...-3 °C, на востоке, севере и центре страны -3...-9 °C;

днем до 0...+5 °C, на востоке, Полтавской области и Днепре с районами -1...-4 °C.

В выходные в Киеве ожидается небольшой мокрый снег или дождь. Ночью минусовая температура, а в течение дня +1...+3 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что вчера, 15 декабря, в Харьковской области непогода привела к обесточению в 136 населенных пунктах.