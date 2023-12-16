Погода в Украине в субботу, 16 декабря — какие области засыпет снегом

Надвигаются осадки — синоптики рассказали, какие области сегодня засыпет снегом
Погода в Украине в субботу, 16 декабря, север и запад засыпет мокрым снегом. Также синоптики предупреждают об опасности подтоплений в Волынской, Львовской и других областях и снеголавинной опасности в Закарпатье и Ивано-Франковской области. В стране продолжает теплеть, несмотря на морозец ночью, днем температура воздуха составит +2 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 16 декабря
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 16 декабря, на севере ожидается небольшой мокрый снег, в частности, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Ветер преимущественно западного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...-7 °C, в Черниговской и Сумской областях местами -9...-12 °C;
- днем -3...+2 °C, в Крыму до +5 °C;
- в Карпатах ночью -8...-13 °C, днем -1...-6 °C;
- в Киеве ночью -3...-5 °C, днем около 0 °C.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают об опасности подтоплений 15-18 декабря — объявлен I уровень.
Так, 15-17 декабря на Латорице и Тисе вблизи Чопа — побег паводковой волны с повышением уровня воды на пойме междамбового пространства и с выходом на пойму.
15-18 декабря на реках суббассейна Западного Буга Львовской и Волынской областей повышение уровня воды, местами возможен выход воды на пойму.
16-18 декабря на правых притоках Припяти будет расти уровень воды с постепенным разрушением льда. Также есть вероятность выхода воды на отдельные участки пойм рек в Волынской области, а именно:
- Припять — пост Речица (Ковельский район),
- Стоход — пост Любешев (Камень-Каширский район).
Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают о снеголавинной опасности ІІ уровня. 15-17 декабря — на высокогорье запада и центра Закарпатской области, а также 16-17 декабря — на высокогорье востока Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 16 декабря
"Теплая погода в Украине будет и будет, вплоть до Сочельника и Рождества. Не скажу, что с солнцем, потому что осадков будет хватать. Однако все же морозы ожидается буквально ближайшие две ночи, на субботу и воскресенье. А потом даже ночью будут преобладать плюсы" — говорится в прогнозе народного синоптика Наталки Диденко.
Так, по ее словам, сегодня, 16 декабря, на западе и севере будет падать мокрый снег.
Температура воздуха на выходных:
- ночью 0...-3 °C, на востоке, севере и центре страны -3...-9 °C;
- днем до 0...+5 °C, на востоке, Полтавской области и Днепре с районами -1...-4 °C.
В выходные в Киеве ожидается небольшой мокрый снег или дождь. Ночью минусовая температура, а в течение дня +1...+3 °C.
Напомним, что вчера, 15 декабря, в Харьковской области непогода привела к обесточению в 136 населенных пунктах.
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