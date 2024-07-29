Прогноз погоди в Україні на понеділок, 29 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Дівчата йдуть під сильним вітром. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні в понеділок, 29 липня, буде мінливо хмарною. Уночі в західних, північних, а вдень і у східних, південних і більшості центральних областей місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів.

Про це в неділю, 28 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 29 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Західний і північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а в західних і північних областях його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі +14–19 °С, на півдні країни — до +23 °С, у західних областях +11–23 °С. Удень +21–26 °С, у центральних областях подекуди +28–30 °С, у східних областях і південній частині +29–34 °С.

На Київщині буде мінливо хмарна погода. Місцями короткочасний дощ, гроза. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/c, однак його пориви сягатимуть 15–20 м/с — I (жовтий) рівень небезпечності. Температура вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +21...+26 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, а вдень +23...+25 °С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

На річці Сіверський Донець у Чугуївському районі Харківської області рівні води досягли критичної відмітки обмеження роботи водозаборів. У період 29–31 липня у суббасейні Сіверського Дінця у межах Харківської області оголошений ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

У понеділок, 29 липня, внаслідок ймовірних значних дощів на рiчках суббасейну Прип'ятi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,1–0,5 метра над рiвнями на 08:00 26 липня. Без негативних наслідків.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ (коричневий) рівень небезпеки).

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У понеділок, 29 липня, в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської областей та Криму, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у понеділок, 29 липня, територію України перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.

Трохи дощитиме у Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях, а ввечері на крайній півночі, у Луганській області та Приазов'ї. У більшості областей унаслідок проходження атмосферного фронту передбачається сильний вітер, штормові пориви якого становитимуть 15–20 м/с.

У багатьох областях України спека впаде. У західних областях буде +20...+25 °С, на півночі, у центральних областях та на Харківщині +24...+29 °С.

У південній частині та на південному сході очікується сильна спека до +30...35 °С, однак в Одеській області буде лише +28...+30 °С.

У Києві передбачається сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами 15–20 м/с. Уранці може пройти дощ. Уночі без опадів. Температура повітря становитиме +25...+30 °С.

Нагадаємо, в Одесі на понеділок, 29 липня, оголосили штормове попередження. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 14 м/с.

Також ми повідомляли про те, що минулого понеділка, 22 липня, у Києві вирувала негода. Через сильну зливу деякі вулиці столиці опинилися під водою.