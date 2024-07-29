Прогноз погоды в Украине на понедельник, 29 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Девушки идут под сильным ветром. Фото иллюстративное: УНІАН

Погода в Украине в понедельник, 29 июля, будет переменно облачной. Ночью в западных, северных, а днем и в восточных, южных и большинстве центральных областей местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 29 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, а в западных и северных областях его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью +14–19 °С, на юге страны — до +23 °С, в западных областях +11–23 °С. Днем +21–26 °С, в центральных областях местами +28–30 °С, в восточных областях и южной части +29–34 °С.

В Киевской области будет переменно облачная погода. Местами кратковременный дождь, гроза. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/c, однако его порывы будут достигать 15–20 м/с — I (желтый) уровень опасности. Температура ночью будет +14...+19 °С, а днем +21...+26 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +23...+25 °С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

На реке Северский Донец в Чугуевском районе Харьковской области уровни воды достигли критической отметки ограничения работы водозаборов. В период 29–31 июля в суббассейне Северского Донца в пределах Харьковской области объявлен III (коричневый) уровень опасности.

В понедельник, 29 июля, в результате возможных значительных дождей на реках суббассейна Припяти ожидается повышение уровней воды на 0,1–0,5 метра над уровнями по состоянию на 08:00 26 июля. Без негативных последствий.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III (коричневый) уровень опасности).

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В понедельник, 29 июля, в Украине кроме большинства западных, Винницкой, Одесской областей и Крыма, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в понедельник, 29 июля, территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

Немного пасмурно будет в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях, а вечером на крайнем севере, Луганской области и Приазовье. В большинстве областей в результате прохождения атмосферного фронта предполагается сильный ветер, штормовые порывы которого составят 15–20 м/с.

Во многих областях Украины жара упадет. В западных областях будет +20...+25 °С, на севере, в центральных областях и Харьковской области +24...+29 °С.

В южной части и юго-востоке ожидается сильная жара до +30...35 °С, однако в Одесской области будет только +28...+30 °С.

В Киеве ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами 15–20 м/с. Утром может пройти дождь. Днем без осадков. Температура воздуха будет составлять +25...+30 °С.

Напомним, в Одессе на понедельник, 29 июля, объявили штормовое предупреждение возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 14 м/с.

Также мы сообщали о том, что в прошлый понедельник, 22 июля, в Киеве бушевала непогода. Из-за сильного ливня некоторые улицы столицы оказались под водой.